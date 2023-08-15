ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (538-й день) | ВСУ укрепляют позиции к востоку от Харькова; Зеленский встретился с военными в Запорожской области
Читайте о главных событиях в войне России против Украины.
Россия в ночь на вторник нанесла удар крылатыми ракетами разного типа по Львову, Луцку, Днепру и другим городам Украины
Воздушные силы ВСУ в утренней сводке сообщили, что всего было использовано 28 ракет воздушного и морского базирования, сбить из них силам ПВО удалось только 16. Согласно заявлению, 20 крылатых ракет Х-101/Х-555 было запущено с 11 самолетов стратегической авиации, четыре ракеты — Х-22 с шести самолетов дальней авиации, четыре „Калибра“ — с фрегата в акватории Черного моря.
В Луцке во время массированной атаки ракеты попали в промышленное предприятие. Глава Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко заявил, что там погибли три человека, еще несколько пострадавших находятся в больнице. Об этом сообщает русская служба „Би-би-си“
Российские войска обстреляли Краматорск
Украинские СМИ сообщают о взрывах и пожаре в Краматорске. Очевидцы слышали по меньшей мере два взрыва. В этот момент в регионе была объявлена воздушная тревога. Целями российских атак могли быть завод „Энергомашспецсталь“ и Краматорский завод тяжелого станкостроения.
Войска РФ обстреляли Львов: есть попадания в жилые дома
Российские войска нанесли удары по Львову. Часть ракет удалось сбить, но есть и попадания, в том числе в жилые дома, сообщил мэр города Андрей Садовой. „На верхних этажах - пожар. Эвакуируем людей. Все службы на месте“, - написал он в своем Telegram-канале.
Взрывы прогремели и в других городах Украины, в том числе в Запорожье и Хмельницком. В Днепре войска РФ ударили по промышленному предприятию, есть пострадавшие, сообщили в областной военной администрации. В Луцке удар пришелся по одному из предприятий, написал мэр города.
Обстрел Днепра: ракета попала в предприятие, ранены двое
Во время ночного обстрела города Днепр российская ракета попала в одно из предприятий, в результате чего возник пожар, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. По уточненным данным, ранены 59-летняя женщина и 70-летний мужчина. Женщина получила легкие повреждения и будет лечиться дома, мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести.
Кроме того, российские ракеты повредили один из важных спортивных объектов города, в котором регулярно проводились всеукраинские соревнования, написал Лысак в Telegram-канале, опубликовав несколько снимков. В здании выбиты окна и изуродован фасад.
Генштаб: ВСУ продвигаются и закрепляются в районе Урожайного
Украинские войска имели успех в направлении поселка Урожайное на южном фронте и закрепляются там на достигнутых рубежах, сообщает Генеральный штаб ВСУ. Согласно его данным, Силы обороны наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника и осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.
ВСУ продолжают наступление, в частности, на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Одновременно они продолжают сдерживать наступление россиян на Купянском и Лиманском направлениях. Войска РФ вели безуспешные наступательные действия в районах Марьинки и Красногоровки, говорится в сообщении.
Швеция отправит Украине новый пакет военной помощи на 3,4 млрд крон
Швеция предоставит Украине новый пакет военной поддержки на сумму 3,4 млрд шведских крон (287 млн евро). В него войдут в основном боеприпасы и запчасти к ранее поставленным системам вооружения, заявил министр обороны Швеции Пол Юнсон. „Мы должны подготовиться к тому, что это может быть длительная война“, - отметил он, добавив, что надо подготовиться к долгосрочной поддержке с учетом специфики поставок.
Новый пакет военной помощи станет 13-м по счету, предоставленным Швецией Украине с начала войны, отмечает Reuters. Общая сумма поддержки Стокгольмом Киева - 20 млрд крон (1,6 млрд евро).
Rheinmetall подтвердил передачу Украине разведдронов нового поколения
Немецкий оружейный концерн Rheinmetall подтвердил планы поставить Украине современные разведывательные беспилотники Luna NG. В пресс-релизе компании говорится, что система БПЛА должна быть готова к доставке в течение 2023 года. Точная сумма контракта не раскрывается, однако указано, что речь идет о нескольких десятках миллионов евро.
В комплекты поставок входят наземная станция управления с несколькими беспилотниками и стартовая катапульта. Беспилотник весит 40 кг, его время полета составляет до 8 часов. Аппарат способен выполнять задачи на расстоянии до 100 км и на высоте до 5 км, говорится на сайте Rheinmetall. „Таким образом Rheinmetall вносит еще один важный вклад в повышение эффективности украинской армии с помощью передовых технологий“, - отмечает компания.
Зеленский посетил позиции военных в Запорожской области
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Запорожскую область посетил бригады, ведущие наступательные действия на Мелитопольском направлении, сообщает пресс-служба главы государства. Зеленский заслушал доклады командиров о ходе боевых действий и вместе с комбригами и комбатами обсудил наиболее проблемные вопросы их подразделений.
„В частности, военные отмечали необходимость наличия средств радиоэлектронной борьбы и фронтовых систем ПВО для противодействия авиации и БПЛА противника. Также есть потребность в беспилотных летательных аппаратах, поскольку они быстро расходуются в условиях наступательных действий“, - говорится в сообщении. Накануне Зеленский посетил штабы бригад, ведущих наступательные действия в зоне ответственности оперативно-тактической группировки „Соледар“.
Войска РФ обстреляли Донецкую область, есть погибшие и раненые
Два человека погибли и пять были ранены в результате российских обстрелов Краматорского и Бахмутского районов, сообщает прокуратура Донецкой области. По данным следствия, около 08.30 войска РФ атаковали село Северное города Торецк с применением авиабомб ФАБ-250. Во время атаки получили ранения два мирных жителя - 52-летний мужчина, находившийся во дворе своего дома, и его 78-летняя соседка.
Через несколько часов российские военные, вероятно, из артиллерии обстреляли частный сектор в городе Северск и поселок Ямполь. У своих домов погибли двое мужчин в возрасте 45 и 70 лет. Еще три мирных жительницы получили ранения. Повреждены дома, заборы, медицинское учреждение, гараж и хозяйственная постройка. Прокуратура начала досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны.
Польша разместит на границе с Беларусью и Калининградской областью России аэростаты для обнаружения низколетящих целей, сообщает портал Polon.pl со ссылкой на информацию министерства обороны страны.
По данным издания, всего планируется заказать до четырех аэростатов, которые разместят на восточных и северо-восточных границах Польши. С помощью навесной радиолокационной станции (РЛС) они, как ожидается, смогут обнаруживать цели типа вертолетов или небольших самолетов на расстоянии до 300 километров.
Глава офиса генсека НАТО Стиан Йенссен допустил, что Украина может получить членство в альянсе в обмен на территориальные уступки России, пишет норвежское издание VG.
„Я полагаю, что одно из решений может состоять в том, чтобы Украина отказалась от территорий и получила взамен членство в НАТО“, — сказал он. При этом он уточнил, что Украина должна сама решить, когда и на каких условиях она хочет вести переговоры с РФ.
По словам Йенссена, есть значительные подвижки в вопросе будущего членства Украины в НАТО. Все страны альянса заинтересованы в том, чтобы война не повторилась, отметил он.
„Украина территориями не торгует“. В МИД Украины назвали неприемлемыми разговоры о вступлении Украины в НАТО в обмен на отказ от части территорий
Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко прокомментировал заявление главы офиса генсека НАТО Стиана Йенссена о том, что одним из возможных вариантов окончания войны может стать то, что Украина уступит часть своих территорий в обмен на членство в альянсе.
„Разговоры о вступлении Украины в НАТО в обмен на отказ от части украинских территорий абсолютно неприемлемы. Всегда исходили из того, что альянс, как и Украина, территориями не торгуют“, — заявил Николенко.
Представитель МИД Украины отметил, что „сознательное или бессознательное“ участие должностных лиц НАТО в формировании подобного нарратива „играет на руку России“.
Война не закончится ни в этом году, ни следующей весной.
Такое мнение в своем тг-канале высказала вице-премьер Ирина Верещук.
„Сколько еще будет продолжаться война? Должны быть честными. В этой войне путь к победе будет долгим и трудным. „2-3 недели“, „до конца года“, „следующей весной“ – все это неправда“, – написала Верещук.
Она призывает всех „настроиться на длительную борьбу“.
„Граждане и власть – все должны настроиться на продолжительную и тяжелую войну. И только тогда мы победим“, – добавила вице-премьер.