ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (538-й день) | ВСУ укрепляют позиции к востоку от Харькова; Зеленский встретился с военными в Запорожской области

Россия в ночь на вторник нанесла удар крылатыми ракетами разного типа по Львову, Луцку, Днепру и другим городам Украины

Воздушные силы ВСУ в утренней сводке сообщили, что всего было использовано 28 ракет воздушного и морского базирования, сбить из них силам ПВО удалось только 16. Согласно заявлению, 20 крылатых ракет Х-101/Х-555 было запущено с 11 самолетов стратегической авиации, четыре ракеты — Х-22 с шести самолетов дальней авиации, четыре „Калибра“ — с фрегата в акватории Черного моря.

В Луцке во время массированной атаки ракеты попали в промышленное предприятие. Глава Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко заявил, что там погибли три человека, еще несколько пострадавших находятся в больнице. Об этом сообщает русская служба „Би-би-си“

Российские войска обстреляли Краматорск

Украинские СМИ сообщают о взрывах и пожаре в Краматорске. Очевидцы слышали по меньшей мере два взрыва. В этот момент в регионе была объявлена воздушная тревога. Целями российских атак могли быть завод „Энергомашспецсталь“ и Краматорский завод тяжелого станкостроения.

Войска РФ обстреляли Львов: есть попадания в жилые дома

Российские войска нанесли удары по Львову. Часть ракет удалось сбить, но есть и попадания, в том числе в жилые дома, сообщил мэр города Андрей Садовой. „На верхних этажах - пожар. Эвакуируем людей. Все службы на месте“, - написал он в своем Telegram-канале.

Взрывы прогремели и в других городах Украины, в том числе в Запорожье и Хмельницком. В Днепре войска РФ ударили по промышленному предприятию, есть пострадавшие, сообщили в областной военной администрации. В Луцке удар пришелся по одному из предприятий, написал мэр города.

Обстрел Днепра: ракета попала в предприятие, ранены двое