Новый этап скандала о защите личных данных: полиция начала производство о проступке в отношении Рауля Эаметса(1)
Во вторник полиция начала производство о проступке в отношении декана факультета социальных наук Рауля Эаметса. Полиция расследует, мог ли Эаметс нарушить ограничения на совершения действий. Об этом сообщает Rus.ERR.
„Полиция начала во вторник производство по делу о проступке для проверки заявлений в прессе о том, что Рауль Эаметс, возможно, нарушил ограничения на совершения действий, когда подписал договор от имени Тартуского университета с фондом, членом совета которого он является. Дополнительную информацию мы предоставим общественности, как только выясним обстоятельства“, – сказал пресс-секретарь Тартуской полиции Мартин Райд.
По словам Райда, пока неизвестно, когда Эаметса вызовут на допрос и как будет проходить производство.
В понедельник ректор Тартуского университета Тоомас Ассер сообщил, что принял решение прекратить трудовые отношения с деканом факультета социальных наук и профессором макроэкономики Раулем Эаметсом. В пятницу, 11 августа, Тартускому университету стало известно, что Эаметс подписал договор, нарушив тем самым внутренние университетские ограничения, вытекающие из антикоррупционного закона, и пренебрег принципами научной этики.
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