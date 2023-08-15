15.08.2023, 16:50
МИЛОЕ ВИДЕО | Белка пришла попить водички в жаркий день!
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В Эстонию наконец-то пришла долгожданная жара. Сегодня на улицах Таллинна было до 26 градусов тепла, и, пока на горизонте вновь не появились тучи, таллиннцы наслаждались солнцем.
В группе „KOPLI“ в социальных сетях было опубликовано видео со Штромки, на котором видно, как белка тоже пыталась хоть как-то бороться с наступившей жарой. Возле колонки с питьевой водой рыжая красавица утоляла жажду так же, как и все остальные жители Таллинна.
Смотрите видео!
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