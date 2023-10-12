Зачем я копаюсь в этом мусоре? И когда сортировать отходы для переработки станет обязательным для всех?

Не так давно в таллиннском Ботаническом саду состоялся тематический день „Мусор – изменим отношение: мусор vs сырье“, где прошло знакомство с возможностями сокращения отходов и их переработки. Напоним: что нужно об этом знать?

Сортировка мусора до сих пор для многих является совершенно загадочным процессом. Гайли Эдинг, менеджер по коммуникациям Организации ответственности производителей (TVO), которая предоставляет упаковочные контейнеры, призналась, что если спросить об упаковке людей в ходе уличного опроса, можно до сих пор услышать невероятные ответы. „Например, люди думают, что у них никогда не будет упаковки, потому что они ничего не заказывают в интернет-магазинах“, – говорит Гайли. По сути же упаковка – это все, в чем человек приносит товар домой. Даже пластиковый пакет, в который вы покупаете конфеты на развес!

Основы сбора упаковки:

· По возможности рассортируйте упаковку по типам: картонная и бумажная, стеклянная, металлическая и пластиковая.

· Самое главное, чтобы упаковка была пустой и чистой. Стаканчики для йогурта, банки для супа и салата можно ополоснуть в небольшим объеме воды, мыть их средством для мытья посуды не нужно.

· Не кладите разные виды упаковки друг в друга (не упаковывайте упаковку как подарки), разделять на сортировочной линии их сложно и долго.

· Крупные упаковки разбивайте или ломайте на куски.

Это не так уж и сложно! На самом деле процесс простой и слишком загружаться этим не надо: если йогурт уже присох к упаковке и его очень сложно отмыть, можно выбросить в смешанные бытовые отходы. Заморачиваться от беспокойства — есть ли смысл?! Никакого. Скорее, в этот раз он полетит в общий мусор, контейнер для упаковки останется пуст.

Работа сортировщика крайне важна! Например, из пластиковой упаковки изготавливается такая террасная доска. Сначала не скажешь, что она сделана из мусора, но приглядишься — так и есть!