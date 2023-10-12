Зачем я копаюсь в этом мусоре? И когда сортировать отходы для переработки станет обязательным для всех?
Переворошить собственное мусорное ведро, а правильнее будет назвать это сортировкой мусора по типу, – не обязательно трудное и страшное дело, которым занимается только юный климатический активист. На самом деле это вовсе не обязательно должно быть копание, а совершенно простой и логичный процесс, который помогает всем нам жить чище.
Не так давно в таллиннском Ботаническом саду состоялся тематический день „Мусор – изменим отношение: мусор vs сырье“, где прошло знакомство с возможностями сокращения отходов и их переработки. Напоним: что нужно об этом знать?
Сортировка мусора до сих пор для многих является совершенно загадочным процессом. Гайли Эдинг, менеджер по коммуникациям Организации ответственности производителей (TVO), которая предоставляет упаковочные контейнеры, призналась, что если спросить об упаковке людей в ходе уличного опроса, можно до сих пор услышать невероятные ответы. „Например, люди думают, что у них никогда не будет упаковки, потому что они ничего не заказывают в интернет-магазинах“, – говорит Гайли. По сути же упаковка – это все, в чем человек приносит товар домой. Даже пластиковый пакет, в который вы покупаете конфеты на развес!
Основы сбора упаковки:
· По возможности рассортируйте упаковку по типам: картонная и бумажная, стеклянная, металлическая и пластиковая.
· Самое главное, чтобы упаковка была пустой и чистой. Стаканчики для йогурта, банки для супа и салата можно ополоснуть в небольшим объеме воды, мыть их средством для мытья посуды не нужно.
· Не кладите разные виды упаковки друг в друга (не упаковывайте упаковку как подарки), разделять на сортировочной линии их сложно и долго.
· Крупные упаковки разбивайте или ломайте на куски.
Это не так уж и сложно! На самом деле процесс простой и слишком загружаться этим не надо: если йогурт уже присох к упаковке и его очень сложно отмыть, можно выбросить в смешанные бытовые отходы. Заморачиваться от беспокойства — есть ли смысл?! Никакого. Скорее, в этот раз он полетит в общий мусор, контейнер для упаковки останется пуст.
Работа сортировщика крайне важна! Например, из пластиковой упаковки изготавливается такая террасная доска. Сначала не скажешь, что она сделана из мусора, но приглядишься — так и есть!
То же самое и с этой упаковкой „подарка“. Нам может показаться вполне логичным помещать меньшие коробки в большие. А потом в более мелкие, в свою очередь, еще более мелкие. И так далее, и так далее, пока не получится невыразимо идеально упакованный ком упаковки. В действительности, однако, это означает головную боль для сортировщика. Разорвать, разломать на куски — да! Упаковывать все с педантичной аккуратностью — нет! Это просто!
В общем, как признал на тематическом дне и Альдер Харкманн, член правления компании Eesti Pakendiringlus, к процессу сортировки стоит подходить с холодной головой. Если упаковочный контейнер кажется заполненным до краев, вам не нужно оставлять свою часть валяться в стороне. В первую очередь следует убедиться, что „картинка“ соответствует действительности – большие картонные коробки часто не ломают и в контейнере еще достаточно места. Также стоит помнить, что в целях безопасности нельзя помещать упаковку в непрозрачный полиэтиленовый пакет — сортировщик не знает, что может быть внутри.
Спокойно взвесить все можно еще до того, как упаковка попадет домой. Проблема мусора во многом заключается все же в чрезмерном потреблении. Если что-то вам не нужно, не покупайте! Часто товар упрятан в несколько упаковок. Чем меньше таких товаров будет потребляться, тем больше производители станут понимать, что переупаковывать неразумно.
Нам может показаться совершенно логичным помещать меньшие коробки в большие. А потом в более мелкие, в свою очередь, еще более мелкие. И так далее, и так далее, пока не получится невыразимо идеально упакованный ком упаковки.
И все-таки! Зачем нам вся эта сортировка? Хотя бы для того, чтобы мы все могли жить здесь в будущем. Чтобы не утонуть в мусоре! Цель экономики замкнутого цикла состоит именно в повторном использовании материала. Подобно пластику, что применяется для изготовления террас, можно использовать и другие виды отходов. Пожалуй, наиболее пригодным для вторичной переработки является стекло: его можно перерабатывать почти бесконечно, и его сортировка работает лучше всего, ведь люди понимают, что именно надо выбрасывать в контейнер для стекла.
Жизнь в лучшем и более чистом будущем – красивые слова, но что именно они означают? Цели, к которым мы стремимся при сортировке мусора и которым все мы со своей стороны можем способствовать, установлены достаточно конкретно.
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