Премьер-министр Украины: мы готовы бойкотировать парижскую Олимпиаду, если Россия и Беларусь будут допущены к соревнованиям
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна готова бойкотировать Олимпийские игры 2024 года в Париже, если к ним допустят спортсменов из России и Беларуси.
Комментарии Шмыгаля прозвучали после того, как Национальный олимпийский комитет Украины (НОКУ) объявил, что окончательное решение по сложному вопросу принято не было.
„Украина настроена решительно“, — написал в Telegram премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. „Сформирована мощная международная коалиция за честный спорт, куда входят 35 государств. Вместе мы готовы бойкотировать Олимпийские игры в Париже, если РФ и Беларусь будут допущены к участию в соревнованиях“.
„Ожидаем, что МОК примет правильное решение и решительно отстранит агрессора от Олимпиады“, - добавил Шмыгаль.
Среди мероприятий, бойкотированных Украиной, были чемпионат мира по дзюдо в Дохе и чемпионат мира по тхэквондо в Баку.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.