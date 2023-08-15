Премьер-министр Украины: мы готовы бойкотировать парижскую Олимпиаду, если Россия и Беларусь будут допущены к соревнованиям

Комментарии Шмыгаля прозвучали после того, как Национальный олимпийский комитет Украины (НОКУ) объявил, что окончательное решение по сложному вопросу принято не было.

„Украина настроена решительно“, — написал в Telegram премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. „Сформирована мощная международная коалиция за честный спорт, куда входят 35 государств. Вместе мы готовы бойкотировать Олимпийские игры в Париже, если РФ и Беларусь будут допущены к участию в соревнованиях“.

„Ожидаем, что МОК примет правильное решение и решительно отстранит агрессора от Олимпиады“, - добавил Шмыгаль.

Среди мероприятий, бойкотированных Украиной, были чемпионат мира по дзюдо в Дохе и чемпионат мира по тхэквондо в Баку.

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