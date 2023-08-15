СЕЙЧАС | Решающая игра таллиннского турнира: Эстония проигрывает Израилю, где играют представители Евролиги

1-я четверть: В первые минуты Эстония столкнулась с трудностями из-за давления соперника, но на другой стороне поля жизнь Израиля также осложнилась. Через пять минут Эстония вышла вперед 10:5, а затем броски Артура Конончука увеличили разрыв до двузначного числа (15:5). Хотя Эстония позволила себе несколько неосторожных передач, первую четверть удалось выиграть 20:12.

2-я четверть: Эстонии удалось сохранить лидерство на первых минутах благодаря трехочковому Каспара Трейера, но после чуть более трех минут второй четверти Израиль сократил отставание до четырех очков и за 2:46 до конца второй четверти на табло была ничья 32:32. Благодаря броскам Трейера и Кулламяэ Эстония выиграла вторую четверть со счетом 36:34.

До матча:

Перед матчами третьего тура у Израиля две победы, у Эстонии и Чехии по одной, а у Северной Македонии ноль. Игра между Чехией и Северной Македонией начнется сегодня в 16:00. Две лучшие команды из группы отправятся в Гливице (Польша), где им будет необходимо выиграть как полуфинал, так и финал, чтобы попасть в большой отборочный турнир, который состоится в следующим году.

Эстония начала олимпийский предквалификационный турнир в субботу с поражения от Чехии 74:77, а на следующий день они обыграли Северную Македонию 83:59. Израиль победил Северную Македонию со счетом 86:65, а Чехия потерпела поражение Израиля со счетом 80:67.

Победа над Израилем обеспечит сборной Эстонии выход в следующий раунд. При победе с разницей в восемь очков Эстония займет второе место в группе, если разница будет больше – первое место. Эстония вошла бы в число двух лучших, даже если бы Чехия проиграла бы Северной Македонии, но, судя по играм, это будет сенсацией.