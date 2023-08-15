СЕЙЧАС | Решающая игра таллиннского турнира: Эстония проигрывает Израилю, где играют представители Евролиги
Баскетбольная сборная Эстонии завершит олимпийский предквалификационный турнир, проходящий в Таллинне, матчем с Израилем. Игра, которая пройдет ледовом холле „Тондираба“, начнется в 19:00 и будет транслироваться на канале 6.
1-я четверть: В первые минуты Эстония столкнулась с трудностями из-за давления соперника, но на другой стороне поля жизнь Израиля также осложнилась. Через пять минут Эстония вышла вперед 10:5, а затем броски Артура Конончука увеличили разрыв до двузначного числа (15:5). Хотя Эстония позволила себе несколько неосторожных передач, первую четверть удалось выиграть 20:12.
2-я четверть: Эстонии удалось сохранить лидерство на первых минутах благодаря трехочковому Каспара Трейера, но после чуть более трех минут второй четверти Израиль сократил отставание до четырех очков и за 2:46 до конца второй четверти на табло была ничья 32:32. Благодаря броскам Трейера и Кулламяэ Эстония выиграла вторую четверть со счетом 36:34.
До матча:
Перед матчами третьего тура у Израиля две победы, у Эстонии и Чехии по одной, а у Северной Македонии ноль. Игра между Чехией и Северной Македонией начнется сегодня в 16:00. Две лучшие команды из группы отправятся в Гливице (Польша), где им будет необходимо выиграть как полуфинал, так и финал, чтобы попасть в большой отборочный турнир, который состоится в следующим году.
Эстония начала олимпийский предквалификационный турнир в субботу с поражения от Чехии 74:77, а на следующий день они обыграли Северную Македонию 83:59. Израиль победил Северную Македонию со счетом 86:65, а Чехия потерпела поражение Израиля со счетом 80:67.
Победа над Израилем обеспечит сборной Эстонии выход в следующий раунд. При победе с разницей в восемь очков Эстония займет второе место в группе, если разница будет больше – первое место. Эстония вошла бы в число двух лучших, даже если бы Чехия проиграла бы Северной Македонии, но, судя по играм, это будет сенсацией.
Лидерами сборной Израиля являются Йам Мадар и Роман Соркин, выступающие в Евролиге. Мадар, перешедший летом из белградского „Партизана“ в стамбульский „Фенербахче“, набирал в среднем 19,5 очка и отдал 4,5 передачи на таллиннском турнире. Соркин, центрфорвард тель-авивского „Маккаби“, набрал 16 очков и совершил 6,5 подбора. Защитник тель-авивского „Хапоэля“ Бар Тимор набирал в среднем 17 очков, а Ифтах Зив, который будет играть вместе с Артуром Конончуком в „Гранаде“ в испанском чемпионате, набрал 12,5 очков.
Конончук пока набрал 12,5 очков за сборную Эстонии, у Сандера Райесте 10 очков и 8,5 подборов.
Состав сборной Эстонии:
Кристиан Кулламяэ (194 см, „Бильбао“)
Каспер Суурорг (197 см, „Талтех/Оптибет“)
Микк Юркатамм (195 см, „Калев/Крамо“)
Йоонас Рийсмаа (199 см, „Бриндизи“)
Хуго Тоом (200 см, „Калев/Крамо“)
Хенри Дрелл (205 см, без клуба)
Сандер Райесте (203 см, „Баскония“)
Артур Конончук (202 см, „Гранада“)
Каспар Трейер (204 см, „Динамо Сассари“)
Крегор Хермет (205 см, „Калев/Крамо“)
Михкель Кирвес (200 см, „Калев/Крамо“)
Матиас Тасс (208 см, без клуба)
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.