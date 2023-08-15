ФОТО | Сборная Эстонии по баскетболу обыграла Израиль в решающей игре олимпийского турнира и вышла в плей-офф

1-я четверть: В первые минуты Эстония столкнулась с трудностями из-за давления соперника, но на другой стороне поля жизнь Израиля также осложнилась. Через пять минут Эстония вышла вперед 10:5, а затем броски Артура Конончука увеличили разрыв до двузначного числа (15:5). Хотя Эстония позволила себе несколько неосторожных передач, первую четверть удалось выиграть 20:12.

2-я четверть: Эстонии удалось сохранить лидерство на первых минутах благодаря трехочковому Каспара Трейера, но после чуть более трех минут второй четверти Израиль сократил отставание до четырех очков и за 2:46 до конца второй четверти на табло была ничья 32:32. Благодаря броскам Трейера и Кулламяэ Эстония выиграла вторую четверть со счетом 36:34.

3-я четверть: Израиль начал четверть с рывка 14:2 и вышел вперед 48:38. Однако после этого хороший напор гостей пошёл на убыль, и за последние шесть минут эстонцы позволили им набрать лишь два очка. В четвертой четверти Эстония повела 52:50, когда Йоонас Рийсмаа прорвался к кольцу и нанес очень сложный бросок.

4-я четверть прошла в упорной игре. Какое-то время Эстония проигрывала со счетом 56:57, но потом вырвались вперед (61:57). Израиль по-прежнему вырывался вперед со счетом 62:61, но затем при поддержке Йоонаса Рийсмаа и Каспара Трейера счет стал 66:62 в пользу Эстонии.

На последней минуте звездный игрок Израиля Йам Мадар получил еще один технический фол, а так как ранее он заработал неспортивный фол, то его также удалили с поля. Ранее Бар Тимор забросил трехочковый, но после ошибки Мадара Артур Конончук реализовал штрафной бросок, и Эстония одержала победу.

Три команды одержали по две победы на турнире в Таллинне, но разница в очках позволила Израилю занять первое место, а Эстония заняла второе место. Олимпийская мечта Чехии закончилась.