В Языковой департамент жалуются на таксистов, не способных понимать ни русский, ни эстонский, ни английский

В течение последних семи лет лицу, оказывающему услуги водителя такси, не нужно доказывать, что он владеет эстонским языком на уровне B1. По словам генерального директора Языкового департамента Ильмара Томуска, встречаются ситуации, когда таксист обращенную к нему речь не понимает ни по-эстонски, ни по-английски, ни по-русски, пишет Rus.err.ee.

„Нам даже поступали жалобы, что тот или иной таксист не способен прочитать и латинские буквы. В результате люди могут заблудиться, оказаться не в том месте, таксист не способен объясниться ни на одном из языков, используемых в нашем регионе“, – сказал Томуск.

Пресс-секретарь предприятия Bolt Хенри Аррас, которая предлагает услуги такси и курьерской доставки, в интервью программе новостей ERR сказал, что фирма в Эстонии ежемесячно получает около десятка жалоб, связанных с незнанием языка. По словам Арраса, например, за тот же месяц транспортными услугами фирмы Bolt пользуются сотни тысяч раз, что дает уверенность, что все вопросы удается решать с помощью мобильного приложения, причем настолько хорошо, что до прямого общения между клиентом и поставщиком услуги не доходит.

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