МНЕНИЕ | Лаури Лаатс: тупая политика адекватных результатов не даст

Продолжается дождливое лето, и уже больше неделю пищу для обсуждений дают новости о состоянии экономики и финансов Эстонии. Мы дошли до того, что в СМИ открыто сводятся счеты с самим президентом. Экономика движется под откос более полутора лет, но правительству нечего предложить, кроме урезания расходов и повышения налогов. Увы, тупая политика острых результатов не даст.

Жестокая реальность

С одной стороны, вроде бы есть положительный сигнал – падение экономики со временем замедляется; с другой, ставит в тупик все чаще звучащая точка зрения, будто медленное падение – это уже успех. Мы, конечно, пытаемся найти в этом простом факте повод для радости, однако экономические показатели упрямо демонстрируют жестокую реальность. Продолжающееся уже 18 месяцев подряд сокращение экономики идет рука об руку с практически вечной (по крайней мере, так это ощущается!) инфляцией. Если говорить упрощенно, в экономике всё меньше денег, а товары и услуги продаются всё дороже. На эту тему тоже есть великолепная новость: в июне рост цен уже не составил более 10%, он выражался всего лишь однозначным числом. Это, понятно, была ирония – рост цен у нас просто сумасшедший.

В первую очередь по нашим людям – всем без исключений – бьет подорожание продуктов питания и товаров первой необходимости. Конечно, можно призывать людей экономить, закупаться на дешевых распродажах и тому подобное, но все это возможно до известного предела. Упаси боже иметь в семье подрастающих детей, которым нужно разнообразно и качественно питаться, – это невозможно! Что с того, что разнообразие и качество пищи напрямую влияет на здоровье и каждодневное качество жизни.