МНЕНИЕ | Лаури Лаатс: тупая политика адекватных результатов не даст(4)
Продолжается лето, и уже больше неделю пищу для обсуждений дают новости о состоянии экономики и финансов Эстонии. Мы дошли до того, что в СМИ открыто сводятся счеты с самим президентом. Экономика движется под откос более полутора лет, но правительству нечего предложить, кроме урезания расходов и повышения налогов. Увы, тупая политика адекватных результатов не даст, считает депутат Рийгикогу Лаури Лаатс (Центристская партия).
Продолжается дождливое лето, и уже больше неделю пищу для обсуждений дают новости о состоянии экономики и финансов Эстонии. Мы дошли до того, что в СМИ открыто сводятся счеты с самим президентом. Экономика движется под откос более полутора лет, но правительству нечего предложить, кроме урезания расходов и повышения налогов. Увы, тупая политика острых результатов не даст.
Жестокая реальность
С одной стороны, вроде бы есть положительный сигнал – падение экономики со временем замедляется; с другой, ставит в тупик все чаще звучащая точка зрения, будто медленное падение – это уже успех. Мы, конечно, пытаемся найти в этом простом факте повод для радости, однако экономические показатели упрямо демонстрируют жестокую реальность. Продолжающееся уже 18 месяцев подряд сокращение экономики идет рука об руку с практически вечной (по крайней мере, так это ощущается!) инфляцией. Если говорить упрощенно, в экономике всё меньше денег, а товары и услуги продаются всё дороже. На эту тему тоже есть великолепная новость: в июне рост цен уже не составил более 10%, он выражался всего лишь однозначным числом. Это, понятно, была ирония – рост цен у нас просто сумасшедший.
В первую очередь по нашим людям – всем без исключений – бьет подорожание продуктов питания и товаров первой необходимости. Конечно, можно призывать людей экономить, закупаться на дешевых распродажах и тому подобное, но все это возможно до известного предела. Упаси боже иметь в семье подрастающих детей, которым нужно разнообразно и качественно питаться, – это невозможно! Что с того, что разнообразие и качество пищи напрямую влияет на здоровье и каждодневное качество жизни.
Честно говоря, нет и полной ясности, кто именно поднял цены. Кто это был – купающиеся в роскоши гадкие фермеры, владеющие поместьями производители, богатые как Крёз торговцы? И это тоже ирония, потому что рост цен касается всей нашей экономической среды, а не какого-то одного сектора. Только вот в коридорах суперминистерства на эту тему предпочитают помалкивать – ни одной идеи, как обуздать или снизить рост цен, никто так и не предложил.
Тупым инструментом филигранно не поработаешь
Мы получили правительство, умеющее с убедительным лицом объяснять на любую камеру, насколько плоха ситуация с государственными финансами – и как каждый должен экономить и вкладываться в общее дело. Но когда речь заходит об экономии самого государства, никто не может сказать, где именно урезаются расходы, – при этом власти утверждают, что сокращение семейных пособий сберегло немало денег. Ну да, со скрипом и благодаря жесткой критике правительство не утвердило решение выделить 275 000 евро на создание молодежной веб-платформы...
Но на этом беды власти не заканчиваются – более чем негативно воспринимается и автоналог, после критики которого объектом нападок уважаемого министра финансов стал сам президент Карис. Увы, эстонская политика, чья репутация и так невысока, пробила очередное дно. Как нам сообщили, то ли критикующему качество работы властей президенту назло отказали в дополнительном финансировании, то ли Кадриорг предложил правительству сделку: больше денег – меньше критики. Хотелось бы надеяться, что то и другое – неправда, но только и без того заляпанные одежды политиков обогатились новыми пятнами. Народ вряд ли успел забыть последние ночные заседания Рийгикогу. Но вскоре ошибку исправят – если всё пойдет так же, осенью парламент вновь ждут бесконечные прения и ночной стиль жизни. Впрочем, кажется, на ночные заседания недостаточно денег...
Идеи, а не разглагольствования
Но, может, все-таки есть где-то волшебная палочка, какой-то трюк, который высвободит застрявшую на мели политику и породит новые смелые идеи? А то и заставит экономику снова расти? Парламентские партии неизбежно погрязли в своих догмах (да, теперь и Eesti 200) и вместо того, чтобы смотреть в будущее, при первой возможности начинают мутузить друг дружку, и чем чаще политики переходят на личности, тем лучше, – соответственно увеличивается и шрифт заголовков.
К счастью, до сих пор это были политические драки на словах – но осталось полтора шага до момента, когда в ход будут пущены кулаки. Особый смак в том, что сражения идут ради самих сражений, как в старинных сказках о двух семействах, которые уже и не помнят, отчего когда-то поссорились.
С политическими решениями спешить не следует, иначе выроешь яму себе самому. Скорость может быть добродетелью, но когда в ситуации столько сторон и на кон поставлено столь многое, лучше девять раз отмерить и один раз отрезать. Сегодняшние политические решения повлияют на будущее – и должны приниматься с расчетом, что они улучшат жизнь людей, а не наоборот. Я отказываюсь верить, что в Эстонии началось время, когда ничего нельзя сделать, потому что нет ни денег, ни желания, не говоря о единодушии.
Чтобы от разглагольствований перейти к идеям, нужно набраться смелости и обратиться к тем, у кого есть знания, опыт и свое мнение. В Эстонии есть университеты и ученые мирового класса, наши бизнесмены завоевывают не только Европу, но и весь мир. Не говоря о представителях всех остальных сфер, отлично знающих, что они делают.