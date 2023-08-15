15.08.2023, 14:29
Умница! Яэтма установила новый рекорд Эстонии в стрельбе из блочного лука
ФОТО: | EOK
На 62-м чемпионате Эстонии, который прошел в Пуйату, 24-летняя спортсменка проявила себя в своей коронной дисциплине - стрельбе из блочного лука, пишет Rus.err.ee.
Она набрала 709 очков, что стало новым рекордом страны и принесло ей чемпионский титул.
В мужском зачете в этой же дисциплине победил ее младший брат, 22-летний Робин Яэтмаа, набравший 705 очков.
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