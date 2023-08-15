Другие виды
15.08.2023, 14:29

Умница! Яэтма установила новый рекорд Эстонии в стрельбе из блочного лука

 
Лизелль и Робин
Лизелль и Робин
ФОТО: Karli Saul | EOK

На 62-м чемпионате Эстонии, который прошел в Пуйату, 24-летняя спортсменка проявила себя в своей коронной дисциплине - стрельбе из блочного лука, пишет Rus.err.ee.

Она набрала 709 очков, что стало новым рекордом страны и принесло ей чемпионский титул.

В мужском зачете в этой же дисциплине победил ее младший брат, 22-летний Робин Яэтмаа, набравший 705 очков.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии