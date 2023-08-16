ПОДКАСТ | Российскому журналисту пришлось покинуть страну из-за репортажа об ивангородском танке

16 августа 2022 года рано утром в Нарве демонтировали танк-памятник. Для многих жителей города это было важное место, куда приезжали на 9 мая, отмечать свадьбы и дни рождения. Когда в прессе зазвучали мнения, что танк могут перенести в музей, возле него местные жители организовали дежурство - стояли днем и ночью, „охраняя“ любимый монумент. Но утром 16 августа к месту подъехала специальная полиция и начала демонтаж. „Полиция попросила людей уйти. Спецоперация была продумана досконально - дороги перекрыли, приехало много машин. В этот момент увидели, как крушат другие памятники и монументы в самой Нарве“, - вспоминает Роман Старапопов.

Отдельно стоит отметить, что в городе не произошло никаких конфликтов и столкновений с полицией, хотя большинство осталось недовольно происходящим. „Наверное, единственный ответ нарвитян - выборы. На первых двух местах в марте 2023 года оказались Михаил Стальнухин и Айво Петерсон. Два ярых защитника танка. Оба выступают „за мир“, критикуя внешнюю политику Эстонии. В числе победителей на парламентских выборах и Алексей Евграфов, который тоже защищал танк и даже планировал обратиться в суд. Но из этого ничего не вышло, как мы знаем“, - добавил Виталий Бесчастный.

Через месяц, в середине сентября, в Ивангороде поставили похожий памятник, с припиской: „Временно“. К тому же это рабочий танк, он самостоятельно заехал на постамент. „Церемония была очень официальная. На нее пускали по специальным приглашениям. Территория оцеплена ментами. Внизу стояли обычные люди, слушая речи начальников. Граница была закрыта с двух сторон. В это время возле моста с российской стороны остановился автобус LuxEkspress. Как раз тогда пушки, направленные на Нарву, начали грохотать. Это залп артиллерийских орудий. Представьте, вы едете, ничего не знаете, начинается грохот, дрожат стекла. После к автобусу подъехала скорая помощь, кому-то стало плохо. Тем более, на фоне военных событий“, - продолжает Сергей Ковальченко.