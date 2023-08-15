Российский ЦБ резко повысил ключевую ставку после обвала рубля

О проведении внеочередного заседания ЦБ объявил накануне во второй половине дня, а в первой половине понедельника рубль пробил сначала отметку в 100 долларов, а потом и 101. Евро поднимался выше 111 рублей. Это минимумы с 23 марта 2022 года.

Сразу после анонса внеочередного заседания совета директоров Банка России рубль начал резко расти и к закрытию сессии на Московской бирже курс доллара составил 97,15 рубля, что оказалось даже ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Утром во вторник в первую минуту валютных торгов доллар обрушился более чем на 5 рублей, но уже в 07:01 курс восстановился до уровня, близкого к закрытию понедельника, обратил внимание РБК.

До понедельника падение рубля, продолжающееся все лето (Би-би-си не раз писала о нем) на фоне усиления действия экономических санкций и затягивающейся войны в Украине, не вызвало заметного беспокойства российского ЦБ. И даже накануне утром регулятор заявлял: „На сегодня угрозы финансовой стабильности нет“.

Хотя 21 июля на предыдущем заседании Банк России все же повысил ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов до 8,5% годовых. Ранее ставка оставалась без движения с 19 сентября на уровне 7,5%. До этого показателя она спускалась в течении полугода с рекордных 20%, до которых была увеличена в конце февраля после начала войны — также на внеочередном заседании ЦБ.

В итоге в ситуацию вмешался Кремль, и в понедельник помощник президента России Максим Орешкин в колонке, опубликованной ТАСС, сообщил, что власти все же заинтересованы в крепком рубле.

„Основной источник ослабления рубля и ускорения инфляции — мягкая денежно-кредитная политика, — пожурил он ЦБ. — Слабый рубль осложняет структурную перестройку экономики и негативно влияет на реальные доходы населения. В интересах российской экономики — сильный рубль“.

После этой критики ЦБ решил провести заседание по ставки досрочно — по плану одно ожидалось через месяц, 15 сентября.