Такой молодой! Бывший игрок НФЛ насмерть разбился на мотоцикле в возрасте 28 лет

Трагедия произошла в городе Лодердейл-Лейкс (штат Флорида). 28-летний Коллинз на своем мотоцикле врезался во внедорожник. В результате удара спортсмен пробил стекло и влетел в окно автомобиля. Коллинз погиб на месте происшествия, пишет РБК.



Коллинз был выбран на драфте НФЛ 2016 года под общим 171-м номером. Он выступал на позиции раннинбека. В НФЛ Коллинз отыграл пять сезонов (2016–2018, 2020–2021) за „Балтимор Рэйвенс“ и „Сиэтл Сихокс“.



Прошлый сезон Коллинз провел в Футбольной лиге США (USFL) — одной из низших профессиональных лиг в американском футболе.



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