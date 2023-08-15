Такой молодой! Бывший игрок НФЛ насмерть разбился на мотоцикле в возрасте 28 лет(1)
Бывший игрок нескольких клубов Национальной футбольной лиги (НФЛ, американский футбол) Алекс Коллинз погиб в результате ДТП. Об этом сообщает Fox Sports.
Трагедия произошла в городе Лодердейл-Лейкс (штат Флорида). 28-летний Коллинз на своем мотоцикле врезался во внедорожник. В результате удара спортсмен пробил стекло и влетел в окно автомобиля. Коллинз погиб на месте происшествия, пишет РБК.
Коллинз был выбран на драфте НФЛ 2016 года под общим 171-м номером. Он выступал на позиции раннинбека. В НФЛ Коллинз отыграл пять сезонов (2016–2018, 2020–2021) за „Балтимор Рэйвенс“ и „Сиэтл Сихокс“.
Прошлый сезон Коллинз провел в Футбольной лиге США (USFL) — одной из низших профессиональных лиг в американском футболе.
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