Другие виды
15.08.2023, 12:47

Такой молодой! Бывший игрок НФЛ насмерть разбился на мотоцикле в возрасте 28 лет

 (1)
Алекс Коллинз
Алекс Коллинз
ФОТО: Rick Osentoski | Scanpix

Бывший игрок нескольких клубов Национальной футбольной лиги (НФЛ, американский футбол) Алекс Коллинз погиб в результате ДТП. Об этом сообщает Fox Sports.

Трагедия произошла в городе Лодердейл-Лейкс (штат Флорида). 28-летний Коллинз на своем мотоцикле врезался во внедорожник. В результате удара спортсмен пробил стекло и влетел в окно автомобиля. Коллинз погиб на месте происшествия, пишет РБК.

Коллинз был выбран на драфте НФЛ 2016 года под общим 171-м номером. Он выступал на позиции раннинбека. В НФЛ Коллинз отыграл пять сезонов (2016–2018, 2020–2021) за „Балтимор Рэйвенс“ и „Сиэтл Сихокс“.

Прошлый сезон Коллинз провел в Футбольной лиге США (USFL) — одной из низших профессиональных лиг в американском футболе.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии