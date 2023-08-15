Латвийский бобслеист дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил
Латвийский бобслеист Регнар Киреев дисквалифицирован на семь месяцев за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает Латвийское антидопинговое бюро.
Спортсмен получил дисквалификацию за „не предоставление информации о своем местонахождении“. Нарушение зафиксировано 18 октября 2022 года в соответствии с пунктами 2.4 и 10.8.2 Всемирного антидопингового кодекса, пишет Delfi.lv.
Дисквалификация вступила в силу 11 августа. Спортсмену будет запрещено участвовать в соревнованиях до 10 марта 2024 года.
Генеральный секретарь Латвийской федерации бобслея и скелетона Зинтис Экманис называет случившееся „недоразумением“, однако „спортсмен принял дисквалификацию и продолжает тренироваться“.
„Киреев дважды вовремя не указал необходимую информацию, а в третий раз его не оказалось в указанном месте во время визита сотрудника Латвийского антидопингового бюро“, — пояснил директор бюро Мартиньш Димантс.
Дело Киреева он назвал „уникальным“. По словам Димантса, после рассмотрения дела и с учетом событий в жизни спортсмена бюро хотело освободить его от ответственности вовсе, но на этому воспротивились представители Всемирного антидопингового агентства (WADA).
„Это были эмоциональные аспекты, а не пренебрежение. WADA не согласилось, и на удаленной встрече наше бюро, агентство и Киреев совместно договорились о компромиссе“, — рассказал Димантс.
Теперь спортсмен должен отбыть еще семь месяцев из 14-месячной дисквалификации.
„Если бы он добровольно принял запрет на участие в соревнованиях, отсчет 14-месячного периода начался бы с октября прошлого года“, — поясняет Димантс, добавляя, что любые достижения спортсмена подлежат аннулированию с 10 января.
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