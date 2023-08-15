Латвийский бобслеист дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил

Спортсмен получил дисквалификацию за „не предоставление информации о своем местонахождении“. Нарушение зафиксировано 18 октября 2022 года в соответствии с пунктами 2.4 и 10.8.2 Всемирного антидопингового кодекса, пишет Delfi.lv.

Дисквалификация вступила в силу 11 августа. Спортсмену будет запрещено участвовать в соревнованиях до 10 марта 2024 года.

Генеральный секретарь Латвийской федерации бобслея и скелетона Зинтис Экманис называет случившееся „недоразумением“, однако „спортсмен принял дисквалификацию и продолжает тренироваться“.

„Киреев дважды вовремя не указал необходимую информацию, а в третий раз его не оказалось в указанном месте во время визита сотрудника Латвийского антидопингового бюро“, — пояснил директор бюро Мартиньш Димантс.

Дело Киреева он назвал „уникальным“. По словам Димантса, после рассмотрения дела и с учетом событий в жизни спортсмена бюро хотело освободить его от ответственности вовсе, но на этому воспротивились представители Всемирного антидопингового агентства (WADA).

„Это были эмоциональные аспекты, а не пренебрежение. WADA не согласилось, и на удаленной встрече наше бюро, агентство и Киреев совместно договорились о компромиссе“, — рассказал Димантс.

Теперь спортсмен должен отбыть еще семь месяцев из 14-месячной дисквалификации.

„Если бы он добровольно принял запрет на участие в соревнованиях, отсчет 14-месячного периода начался бы с октября прошлого года“, — поясняет Димантс, добавляя, что любые достижения спортсмена подлежат аннулированию с 10 января.

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