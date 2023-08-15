Не только 112: куда звонить в кризисной ситуации, если жизни, здоровью и имуществу ничего не угрожает

По словам эксперта по кризисным ситуациям Центра тревоги Рейна Олеска, решение о запуске телефона кризисной информации принимает каждое местное самоуправление в зависимости от ситуации. „Если местное самоуправление видит, что на его территории возникает чрезвычайная ситуация, когда необходимо оперативно информировать жителей и отвечать на большое количество вопросов, то местное самоуправление предлагает Центру тревоги запустить кризисный информационный телефон. Местное самоуправление предоставляет Центру тревоги необходимые инструкции и информацию, которой операторы государственного инфотелефона делятся с людьми на эстонском, русском и английском языках. Жители могут звонить на кризисный информационный телефон бесплатно и круглосуточно“, – пояснил Олеск. Кроме того, Закон о чрезвычайном положении устанавливает, за какие кризисы всегда несет ответственность местное самоуправление. К ним относятся, например, ситуации, когда жилые дома не снабжаются централизованным теплоснабжением, местные дороги перекрыты или есть проблема с водоснабжением или канализацией.

Услуга кризисного информационного телефона бесплатна для местных самоуправлений. „В кризисные ситуации растет необходимость в получении информации, и мы желаем, чтобы достоверная информация была максимально доступна людям. Телефонный номер кризисной информации является важным дополнением к кризисной коммуникации местного самоуправления, оказывая профессиональную поддержку в информировании жителей и снижая нагрузку на местное самоуправление при ответах на электронные письма и телефонные запросы жителей“, – добавил Олеск.