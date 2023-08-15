Не только 112: куда звонить в кризисной ситуации, если жизни, здоровью и имуществу ничего не угрожает
Жители местного самоуправления, которое присоединилось к телефону кризисной информации, могут бесплатно позвонить по номеру 1247 в случае чрезвычайных событий, чтобы получить официальную и достоверную информацию, а также необходимые инструкции. На сегодняшний день договор о сотрудничестве с Центром тревоги заключили 24 местных самоуправления по всей Эстонии.
По словам эксперта по кризисным ситуациям Центра тревоги Рейна Олеска, решение о запуске телефона кризисной информации принимает каждое местное самоуправление в зависимости от ситуации. „Если местное самоуправление видит, что на его территории возникает чрезвычайная ситуация, когда необходимо оперативно информировать жителей и отвечать на большое количество вопросов, то местное самоуправление предлагает Центру тревоги запустить кризисный информационный телефон. Местное самоуправление предоставляет Центру тревоги необходимые инструкции и информацию, которой операторы государственного инфотелефона делятся с людьми на эстонском, русском и английском языках. Жители могут звонить на кризисный информационный телефон бесплатно и круглосуточно“, – пояснил Олеск. Кроме того, Закон о чрезвычайном положении устанавливает, за какие кризисы всегда несет ответственность местное самоуправление. К ним относятся, например, ситуации, когда жилые дома не снабжаются централизованным теплоснабжением, местные дороги перекрыты или есть проблема с водоснабжением или канализацией.
Услуга кризисного информационного телефона бесплатна для местных самоуправлений. „В кризисные ситуации растет необходимость в получении информации, и мы желаем, чтобы достоверная информация была максимально доступна людям. Телефонный номер кризисной информации является важным дополнением к кризисной коммуникации местного самоуправления, оказывая профессиональную поддержку в информировании жителей и снижая нагрузку на местное самоуправление при ответах на электронные письма и телефонные запросы жителей“, – добавил Олеск.
Если местное самоуправление предложило Центру тревоги запустить телефон кризисной информации, то местное самоуправление также незамедлительно проинформирует об этом жителей по всем своим информационным каналам, таким как веб-сайт, социальные сети и доски объявлений. До сих пор услуга кризисного инфотелефона была запущена во время общегосударственных кризисов, таких как пандемия COVID-19, в случае кризиса питьевой воды в Курессааре, а также из-за токсичного дыма, образующегося в результате пожара на станции отходов Суур-Сыямяэ.
На сегодняшний день 24 местных самоуправления заключили договор о сотрудничестве с Центром тревоги по использованию кризисного информационного телефона: волость Сетомаа, волость Пыхья-Сакала, волость Валга, волость Тырва, волость Элва, волость Сааремаа, волость Рухну, волость Кохила, город Пярну, волость Хяэдемеэсте, волость Винни, волость Кадрина, волость Хальяла, волость Ляэне-Нигула, волость Хаапсалу, волость Пыльтсамаа, город Силламяэ, волость Люганузе, волость Хийумаа, волость Тюри, город Таллинн, волость Ляэне-Харью, город Кейла и волость Йыэляхтме.
Более чем с десятью местными самоуправлениями в настоящее время ведутся переговоры или уже подписывается соглашение о сотрудничестве. Центр тревоги приглашает все местные самоуправления присоединиться к услуге телефона кризисной информации, написав на электронную почту Центра тревоги 112@112.ee. Местное самоуправление, которое проявило интерес присоединиться к услуге кризисного инфотелефона, будет ознакомлено с данной услугой, а затем будет подписан договор о сотрудничестве.
Номер 1247 работает даже если в данный момент нет кризиса. По государственному инфотелефону 1247 можно спрашивать и предоставлять информацию по вопросам, связанным с дорогами, спасательными работами и окружающей средой, а также по темам, связанным с запросами документов Департамента полиции и погранохраны. Это информационная линия, работающая вместе с экстренным номером 112, которая предлагает круглосуточную помощь и поддержку в ситуациях, когда жизни, здоровью и имуществу ничего не угрожает.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.