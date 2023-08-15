Нынешние и бывшие руководители самоуправлений поддерживают Кийка на пост председателя центристов

В числе приоритетов Центристской партии всегда были региональная

политика и развитие местных самоуправлений. Центристская партия в

составе разных правительств всегда стояла за расширение полномочий

муниципалитетов в принятии решений и за увеличение их доходной базы.

Правительства Юри Ратаса, проведя административную реформу, повысили

доходную базу местных самоуправлений почти на 200 млн евро. Во время

вызванного пандемией коронавируса кризиса самоуправлениям было выделено

дополнительное финансирование в размере 200 млн евро, что помогло

оживить экономику и сохранить рабочие места во всех регионах.

Правительства, возглавляемые Партией реформ, оставили муниципалитеты без

поддержки, а энергетический кризис и инфляция поглотили все финансовые

ресурсы самоуправлений. Сегодня их функционирование и дальнейшее

развитие под вопросом.



Опыт Танеля Кийка в качестве руководителя бюро премьер-министра,

министра социальных дел, министра здоровья и труда, вице-мэра Таллинна и

председателя фракции Центристской партии в парламенте доказывает его

готовность и способность занимать ответственную позицию – председателя

Центристской партии. На прошлых должностях Танель был частью команды,

принимавшей решения о поддержке местных самоуправлений.

Под его руководством у Центристской партии будет реальная возможность

участвовать в формировании соответствующей политики на государственном

уровне, а позднее также и на уровне правительства и премьер-министра.





Юри Ратас - бывший мэр Таллинна

Таави Аас - старейшина волости Йыгева, бывший мэр Таллинна

Яак Ааб - бывший мэр Выхма и исполнительный директор союза городов

Эстонии

Керсти Сарапуу - экс-мэр Пайде, экс-председатель горсобрания Пайде

Трийн Варек - мэр Раквере

Яанус Карилайд - председатель горсобрания Хаапсалу

Тынис Мёльдер - бывший вице-мэр Таллинна

Тоомас Таммик - старейшина волости Ярва

Эстер Карузе - бывшая старейшина волости Валга

Урмас Суклес - мэр Хаапсалу

Пеэтер Рахнель - заместитель председателя волостного собрания Мульги,

бывший старейшина волости Мульги

Прийт Праманн - бывший старейшина волостей Вихула, Рынгу и Пухья

Карл Ымблус - член городской управы Вильянди

Яанус Калев - председатель волостного собрания Ания

Андре Ханимяги - бывший старейшина Хааберсти

Мария Юферева-Скуратовски - бывшая старейшина Ласнамяэ

Тынис Кальберг - мэр Силламяэ

Пеэтер Лаасик - бывший заместитель волостного собрания Эльва

Вярнер Лоотсманн - мэр Локса

Пеэтер Сальдре - бывший старейшина волости Роосна-Аллику и председатель

горсобрания Пайде

Марко Шорин - заместитель старейшины волости Пыхья-Пярнумаа, бывший мэр

Синди

Варье Типп - экс-вице-мэр Пярну

Прийт Тообал - бывший председатель волостного собрания Пыхья-Сакала

Айвар Тубли - бывший председатель горсобрания Пярну

Андрес Вяэн - бывший старейшина волости Пыльтсамаа

Юри Выйгемаст - бывший председатель волостного собрания Рапла и

исполнительный директор Союза городов и волостей Эстонии