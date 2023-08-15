ВИДЕО | В Махачкале произошел мощный взрыв на автозаправке. Число погибших выросло до 35 человек

По последним данным, которые сообщает МЧС, в результате ЧП погибли 35 человек. Пострадали, по разным данным, от 80 до 105 человек. Спасатели продолжают работать на месте. 15 августа объявлен в республике днем траура.

Что произошло?

По данным властей, взрыв произошел около 21:50 на перекрестке улицы Кулинская и Федерального шоссе в селе Новокули на выезде из Махачкалы.

Место изначального взрыва предположительно находилось на автосервисе, который расположен напротив АЗС, а затем возгорание перекинулось на заправку.

„С этой точки взрыва сдетонировали емкости напротив стоящей заправки, в результате чего произошли возгорание и пожар“, — сказал глава Республики Дагестан Сергей Меликов.

Telegram-канал Shot со ссылкой на источник в МЧС писал, что из-за взрывной волны горящее топливо накрыло людей, которые пришли посмотреть на загоревшийся автосервис и находились от него в радиусе 50 метров.

Как сообщал ТАСС со ссылкой на экстренные службы, на заправке взорвались две цистерны с топливом из восьми. По данным МЧС, площадь пожара составила 600 квадратных метров. Возгорание потушили спустя три часа.

„В 01:00 по московскому времени полная ликвидация пожара, сейчас идет пролив конструкции, личного состава и техники хватает“, - сказал начальник главного управления МЧС России по Дагестану Нариман Казимагамедов.

Точные причины взрыва пока устанавливаются. „Правоохранительные органы проводят проверку, по итогам которой будет сделано все возможное, чтобы справедливость восторжествовала, обеспечена безопасность дагестанцев“, — заявил Меликов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, а региональная прокуратура заявила, что начала следствие, чтобы выяснить насколько тщательно соблюдались требования законодательства о пожарной и промышленной безопасности.