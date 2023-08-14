Талантливый хоккеист умер от рака в 21 год

„С большим прискорбием сообщаем о кончине Родиона Амирова. Два года назад у Родиона обнаружили опухоль головного мозга. С того момента, как узнал об этом, он отказывался говорить в негативном ключе, решив наслаждаться каждым днем, встречая его с таким же позитивным настроем, который он демонстрировал на протяжении всей хоккейной карьеры. Мы всегда будем помнить его мужество, его желание, его волю, его улыбку, все его замечательные качества“, — написал Мильштейн.



В „Салавате Юлаеве“, воспитанником которого был Амиров, выразили соболезнования в связи со смертью хоккеиста.



„Несмотря на все трудности, Родион всегда был рядом с командой, большой частью нашей хоккейной семьи. Он всегда был на связи, звонил и поздравлял хоккеистов после побед, вместе с нами переживал взлеты и падения. Родион Амиров навсегда останется в наших сердцах“, — говорится в сообщении в телеграм-канале клуба.



О диагнозе Амирова стало известно в феврале прошлого года.



Амиров — воспитанник уфимского хоккея. Он был выбран на драфте НХЛ в 2020 году „Торонто Мэйпл Лифс“ в первом раунде под общим 15-м номером.



Амиров играл на юниорском чемпионате мира 2021 года, где забил два гола и набрал шесть очков в семи играх, став лидером команды по результативности.



Также Амиров установил рекорд сборной России, выступая в том же году на финском этапе Евротура. Нападающий стал первым игроком в истории национальной команды, забившим в трех дебютных матчах подряд на этапах Евротура.



Форвард провел за „Салават Юлаев“ 79 матчей в КХЛ, набрал 18 очков (10 шайб и 8 передач).