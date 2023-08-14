Пожилой мужчина упал в автобусе и позже скончался

В пятницу в 9 часов утра на Таллиннском шоссе в Хаапсалу произошло дорожно-транспортное происшествие. 56-летний водитель автобуса, начал движение от остановки Нийне и затормозил, чтобы избежать столкновения с транспортным средством. Находившийся в автобусе 89-летний мужчина упал и потерял сознание.

Руководитель Хаапсалуского отделения полиции Андрей Таратухин рассказал, что первый прибывший полицейский патруль сразу же начал приводить в чувство мужчину. Затем мужчину передали прибывшим медиками и на машине скорой помощи его уже доставила в больницу. „К сожалению, в субботу, 12 августа, мужчина скончался. Вскрытие установит точную причину смерти“, - добавил Таратухин.

Точные обстоятельства происшествия будут выяснены в ходе начатого производства.

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