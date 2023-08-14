МНЕНИЕ | Петербург под сенью свастики

Больше всего шуток по поводу свастик на фоне Петербурга выдала интернет-аудитория. В одном из чатов предположили, что таким образом городские власти готовятся к визиту Владимира Путина, а это уже прямой намек на то, кто тут у нас есть новый фюрер. Некоторые предполагали, что снимается новый клип певца Шамана, который 1 августа 2023 года на концерте в своем родном Новомосковске зиганул перед толпой, выйдя из вертолета. Кто-то вспоминал своих бабушек и дедушек, переживших блокаду Ленинграда и сетовал на недопустимость появления свастик в городе ни в каком виде. Порадовал ответ на эту реплику: „а вас, простите, и сейчас немцы насилуют и угнетают?“. И ответ: „не только меня и не только немцы“. Ох уж этот „эзопов язык“ времен диктатуры „Русского мира“.