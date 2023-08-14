Мнение
14.08.2023, 18:20

МНЕНИЕ | Петербург под сенью свастики

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Сергей Ковальченко
журналист, соавтор проекта "Два прибалтайца"
Съемки в Петербурге в августе 2023 года
Съемки в Петербурге в августе 2023 года
ФОТО: Erakogu

Съемки сериала в Петербурге о том, как английская и советская разведки боролись за атомные секреты Третьего рейха, вызвали бурную дискуссию в обществе, после того, как в сети появились кадры с Исаакиевской площади и Большой Морской улицы, со столбами, задрапированными свастикой. Уж слишком символично все это смотрится на фоне бывшей имперской столицы России, когда страна развязала войну в Украине. А Мариинский дворец на фото со свастикой так вообще смотрится органично, заседающие в нем депутаты местного парламента превратили чудесный дворец в рассадник Z-пропаганды.

Больше всего шуток по поводу свастик на фоне Петербурга выдала интернет-аудитория. В одном из чатов предположили, что таким образом городские власти готовятся к визиту Владимира Путина, а это уже прямой намек на то, кто тут у нас есть новый фюрер. Некоторые предполагали, что снимается новый клип певца Шамана, который 1 августа 2023 года на концерте в своем родном Новомосковске зиганул перед толпой, выйдя из вертолета. Кто-то вспоминал своих бабушек и дедушек, переживших блокаду Ленинграда и сетовал на недопустимость появления свастик в городе ни в каком виде. Порадовал ответ на эту реплику: „а вас, простите, и сейчас немцы насилуют и угнетают?“. И ответ: „не только меня и не только немцы“. Ох уж этот „эзопов язык“ времен диктатуры „Русского мира“.

Пока съемки фильма шли в Адмиралтейском районе, на окраине центра города, их никто не замечал, но как только кусочек предвоенного Берлина сделали из Исаакиевской площади, то история заиграла новыми красками. Имперский германский орел на фоне гостиницы „Астория“, где до войны во время официальных визитов в Россию останавливались президенты США, а в соседнем „Англетере“ покончил с собой поэт Сергей Есенин, не привлек бы к себе внимание, если бы не нынешний контекст, связанный с войной в Украине. Когда теперь там поселится американский президент? Боюсь, что еще не скоро. Скорее всего, какой-нибудь местный Z-поэт закончит тут свои дни, но и это не точно.

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