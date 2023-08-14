Чемпионка России по плаванию назвала смену гражданства зрелым выбором

11 августа глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников сообщил, что Сподаренко будет представлять Казахстан. Спортсменка не выступала за Россию с Универсиады 2019 года.



„Я не скрывала этот факт, но не могла говорить во всеуслышание до завершения всех процессов. И сегодня я с радостью хочу сообщить, что теперь представляю Казахстан как профессиональный спортсмен. Это не было простым решением, но это был осознанный и зрелый выбор, этот год точно изменил меня“, — заявила Сподаренко, отметив, что начала готовить эту речь еще четыре месяца назад. В сторис пловчиха добавила, что после публикации видеообращения расплакалась впервые за год.