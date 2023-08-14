Чемпионка России по плаванию назвала смену гражданства зрелым выбором
Чемпионка России по плаванию 2018 года Софья Сподаренко заявила в Instagram, что смена спортивного гражданства на казахстанское была непростым, но осознанным выбором.
11 августа глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников сообщил, что Сподаренко будет представлять Казахстан. Спортсменка не выступала за Россию с Универсиады 2019 года.
„Я не скрывала этот факт, но не могла говорить во всеуслышание до завершения всех процессов. И сегодня я с радостью хочу сообщить, что теперь представляю Казахстан как профессиональный спортсмен. Это не было простым решением, но это был осознанный и зрелый выбор, этот год точно изменил меня“, — заявила Сподаренко, отметив, что начала готовить эту речь еще четыре месяца назад. В сторис пловчиха добавила, что после публикации видеообращения расплакалась впервые за год.
Пловчиха поблагодарила ВФП, в системе которой „выросла и показала высокие результаты“.
Сподаренко 25 лет, она родилась в Усть-Каменогорске (Казахстан). В 2018 году пловчиха выиграла 50-метровку баттерфляем на чемпионате России.
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