ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (537-й день) | Россия нанесла массированный удар по Одесской области, в Польше задержали граждан РФ
Читайте главные события вокруг войны России против Украины в нашем военном дневнике.
На военном форуме „Армия-2023“, открывшемся 14 августа под эгидой Минобороны РФ в подмосковном парке „Патриот“, представили новую кассетную ракету, об этом сообщает РИА Новости.
Неуправляемую авиационную ракету (НАР) с кассетной боевой частью С-8КЛ разработал „Институт прикладной физики“
НАР С-8КЛ имеет кассетную боевую часть и наполнена 24 кумулятивно-осколочными боевыми элементами. Ракета может применяться со всех основных типов вертолетов и самолетов армейской, штурмовой и оперативно-тактической авиации ВКС РФ, пишет российское госагенство.
Кассетные боеприпасы - это снаряды, от которых во время полета отделяется кассетная часть с мелкими суббоеприпасами. Они рассеиваются и падают на большой площади. Их отдельная опасность в том, что иногда они не взрываются и минируют территорию. В 2008 году более 100 стран подписали конвенцию о запрете использования кассетных боеприпасов. Украины, США и России среди них нет.
Минобороны РФ отчиталось о ночном ударе по Украине
„Сегодня ночью Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам производства и хранения безэкипажных катеров, применяемых ВСУ для террористических атак. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены“, - заявил на брифинге представитель ведомства.
Командование Воздушных сил ВСУ сообщало, что в ночь на понедельник российские войска тремя волнами атаковали Одессу, применив 15 ударных дронов-камикадзе „Шахед-136/131“ и восемь крылатых ракет „Калибр“. Все беспилотники и ракеты были сбиты силами ПВО, но их обломками и взрывной волной в городе были повреждены более 200 зданий, в том числе семь учебных заведений, четыре медицинских учреждения и один памятник архитектуры. Также был полностью разрушен супермаркет „Fozzy“. Пострадали трое сотрудников.
Российским заключенным, завербованным на войну в Украину, недоплачивают обещанную зарплату и не позволяют вернуться домой после окончания контракта. Об этом говорится в материале американской The New York Times, которая пообщалась с заключенными, воюющими в составе штурмовых подразделений Минобороны РФ „Шторм Z“.
Один из собеседников издания по имени Александр (его фамилию не называют из соображений безопасности) заявил журналистам, что после того, как ЧВК Вагнера перестала заниматься вербовкой заключенных на фронт, выплаты добровольцам от Минобороны стали нерегулярными. По его словам, заключенным не платят за ранения, а офицеры часто не позволяют забирать с поля боя тела погибших, чтобы не выплачивать компенсации родственникам.
Кроме того, утверждает Александр, командование заставляет военнослужащих оставаться на фронте еще на год после окончания контракта.
По словам Александра, в его отряде из 120 бойцов в живых остались около 40 человек. „Нас отправляют на убой. Мы для них не люди, потому что мы преступники“, — заявил он в голосовом сообщении, отправленном журналистам.
После ночной российской атаки на Одессу коммунальные службы зафиксировали разрушение 1481 окон общей площадью 2169,55 квадратных метра, сообщает городская мэрия.
По данным местных властей, в городе обломками ракет и взрывной волной от них повреждены более 200 зданий, в том числе семь учебных заведений, четыре медицинских учреждения и один памятник архитектуры.
Командование Воздушных сил ВСУ заявляло, что российские войска выпустили по городу 15 дронов-камикадзе „Шахед“ и восемь ракет „Калибр“. Все они были сбиты средствами ПВО, утверждают украинские военные.
В аннексированной ДНР приговорили к 25 годам колонии строгого режима военнослужащего „Азова“, сообщает Генпрокуратура РФ.
Обвиняемого - стрелка 12-й бригады оперативного назначения отдельного отряда специального назначения „Азов“ Андрея Богдана - признали виновным по статьям об убийстве и применении запрещенных методов войны.
По версии суда, в марте 2022 года на автозаправочной станции в Мариуполе Богдан остановил для досмотра легковой автомобиль, в котором находились мирный житель и два военнослужащих ДНР, один из которых был ранен. Военных задержали и разоружили, после чего, утверждают следователи, боец „Азова“ „отвел раненого военнопленного в здание автозаправочной станции и расстрелял“.
Россия может совершить очередной „акт ракетного терроризма“ 24 августа, в День независимости Украины. Об этом в интервью изданию Obozrevatel заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.
„Конечно, в День независимости Украины агрессивная Россия может прибегнуть к очередному акту ракетного терроризма. Это может произойти на день раньше или позже. Или продолжаться несколько дней и несколько волн. Собственно, я не думаю, что это может удивить кого-нибудь из украинцев“, ― сказал он.
„Не в украинских городах, а в России должны тревожиться перед Днем нашей независимости, как и в любой другой день, потому что пока оккупанты находятся на нашей земле, спокойной жизни Московия не увидит и не почувствует“, - добавил Скибицкий.
Частную военную компанию „Конвой“, которую создал глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов, финансируют, в числе прочих, банк ВТБ и компания бизнесмена Аркадия Ротенберга. Как выяснило „Досье“, от этих структур ЧВК „Конвой“ получила более 300 миллионов рублей.
Бывший генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов приговорен к 12 годам тюрьмы с конфискацией за госизмену и покушение на теракт в интересах РФ, заявляет прокуратура.
Суд постановил, что бывший первый замглавы Центра специальных операций „А“ СБУ собирал информацию, которая составляла гостайну, и передавал ее представителям РФ.
Также, по данным прокуратуры, сбушник подыскивал среди бывших военнослужащих СБУ исполнителей теракта с целью убийства чеченского майора Адама Осмаева, который с февраля 2015 возглавлял Международный миротворческий батальон имени Джохара Дудаева и воевал на Донбассе.
Курс евро на Мосбирже поднялся выше 111 рублей
Доллар превысил 101 рубль.
Россия изменила тактику применения дронов-камикадзе, заявил в интервью „РБК-Украина“ командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Донецкую область посетил командные пункты военных, которые ведут наступательные действия в зоне ответственности оперативно-тактической группировки „Соледар“. Зеленский заслушал доклады по оперативной обстановке, а также обсудил с военными проблемные вопросы, говорится в сообщении пресс-службы.
США объявили о новом пакете военной помощи Киеву на $200 млн. Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении очередного пакета военной помощи Украине на 200 млн долларов. Как сообщало на прошлой неделе агентство Reuters, эти средства – часть более крупной суммы ($6,2 млрд), которая высвободилась в результате бухгалтерской ошибки при подсчете стоимости военного оборудования.
Польша задержала двух граждан России, которые, по словам местных властей, „распространяли пропагандистские материалы группы „Вагнер“ в Кракове и Варшаве“.
Норвегия поставит Украине системы ПВО для борьбы с дронами на $71 млн. Международный фонд для Украины подписал контракт с норвежской компанией Kongsberg на поставку Киеву систем противовоздушной обороны для борьбы с вражескими беспилотниками (Counter Unmanned Aerial Systems, C-UAS).
Украине будет безвозмездно передано несколько систем CORTEX Typhon, которые были разработаны для противодействия широкому спектру беспилотников и могут нанести физический ущерб или иным образом вывести из строя воздушную угрозу, а также другое оборудование.
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