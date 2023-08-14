ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (537-й день) | Россия нанесла массированный удар по Одесской области, в Польше задержали граждан РФ

Российским заключенным, завербованным на войну в Украину, недоплачивают обещанную зарплату и не позволяют вернуться домой после окончания контракта . Об этом говорится в материале американской The New York Times, которая пообщалась с заключенными, воюющими в составе штурмовых подразделений Минобороны РФ „Шторм Z“.

Командование Воздушных сил ВСУ сообщало, что в ночь на понедельник российские войска тремя волнами атаковали Одессу, применив 15 ударных дронов-камикадзе „Шахед-136/131“ и восемь крылатых ракет „Калибр“. Все беспилотники и ракеты были сбиты силами ПВО, но их обломками и взрывной волной в городе были повреждены более 200 зданий, в том числе семь учебных заведений, четыре медицинских учреждения и один памятник архитектуры. Также был полностью разрушен супермаркет „Fozzy“. Пострадали трое сотрудников.

„Сегодня ночью Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам производства и хранения безэкипажных катеров, применяемых ВСУ для террористических атак. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены“, - заявил на брифинге представитель ведомства.

Кассетные боеприпасы - это снаряды, от которых во время полета отделяется кассетная часть с мелкими суббоеприпасами. Они рассеиваются и падают на большой площади. Их отдельная опасность в том, что иногда они не взрываются и минируют территорию. В 2008 году более 100 стран подписали конвенцию о запрете использования кассетных боеприпасов. Украины, США и России среди них нет.

НАР С-8КЛ имеет кассетную боевую часть и наполнена 24 кумулятивно-осколочными боевыми элементами. Ракета может применяться со всех основных типов вертолетов и самолетов армейской, штурмовой и оперативно-тактической авиации ВКС РФ, пишет российское госагенство.

На военном форуме „Армия-2023“, открывшемся 14 августа под эгидой Минобороны РФ в подмосковном парке „Патриот“, представили новую кассетную ракету , об этом сообщает РИА Новости.

Один из собеседников издания по имени Александр (его фамилию не называют из соображений безопасности) заявил журналистам, что после того, как ЧВК Вагнера перестала заниматься вербовкой заключенных на фронт, выплаты добровольцам от Минобороны стали нерегулярными. По его словам, заключенным не платят за ранения, а офицеры часто не позволяют забирать с поля боя тела погибших, чтобы не выплачивать компенсации родственникам.

Кроме того, утверждает Александр, командование заставляет военнослужащих оставаться на фронте еще на год после окончания контракта.

По словам Александра, в его отряде из 120 бойцов в живых остались около 40 человек. „Нас отправляют на убой. Мы для них не люди, потому что мы преступники“, — заявил он в голосовом сообщении, отправленном журналистам.

После ночной российской атаки на Одессу коммунальные службы зафиксировали разрушение 1481 окон общей площадью 2169,55 квадратных метра, сообщает городская мэрия.

По данным местных властей, в городе обломками ракет и взрывной волной от них повреждены более 200 зданий, в том числе семь учебных заведений, четыре медицинских учреждения и один памятник архитектуры.

Командование Воздушных сил ВСУ заявляло, что российские войска выпустили по городу 15 дронов-камикадзе „Шахед“ и восемь ракет „Калибр“. Все они были сбиты средствами ПВО, утверждают украинские военные.

В аннексированной ДНР приговорили к 25 годам колонии строгого режима военнослужащего „Азова“, сообщает Генпрокуратура РФ.

Обвиняемого - стрелка 12-й бригады оперативного назначения отдельного отряда специального назначения „Азов“ Андрея Богдана - признали виновным по статьям об убийстве и применении запрещенных методов войны.