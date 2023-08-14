Полиция просит помощи в установлении местонахождения 24-летней Керли

Работники дома по уходу сообщили в полицию, что около 17 часов 13 августа Керли пошла прогуляться. Женщина сказала, что вернется примерно через час, однако в обещанное время не вернулась. Ее телефон отключен. Куда она направилась, неизвестно.



У Керли полное телосложение, каштановые волосы и карие глаза. Она была одета в темно-синее платье с белыми цветами и серые кроссовки.



Полиция просит всех, кто видел изображенную на фотографии женщину, сообщить об этом по номеру 112.