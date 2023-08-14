Полиция просила помощи в установлении местонахождения 24-летней женщины

Работники дома по уходу сообщили в полицию, что около 17 часов 13 августа Керли пошла прогуляться. Женщина сказала, что вернется примерно через час, однако в обещанное время не вернулась. Ее телефон был отключен. Куда она направилась, было неизвестно.



Полиция просила всех, кто видел изображенную на фотографии женщину, сообщить об этом по номеру 112.