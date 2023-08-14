14.08.2023, 16:05
Полиция просила помощи в установлении местонахождения 24-летней женщины
ФОТО: | Eero Vabamaegi
Полиция просила помощи в установлении местонахождения 24-летней Керли, которая накануне вечером покинула дом по уходу в Вильяндимаа и пропала.
Работники дома по уходу сообщили в полицию, что около 17 часов 13 августа Керли пошла прогуляться. Женщина сказала, что вернется примерно через час, однако в обещанное время не вернулась. Ее телефон был отключен. Куда она направилась, было неизвестно.
Полиция просила всех, кто видел изображенную на фотографии женщину, сообщить об этом по номеру 112.
Днем 15 августа поступило сообщение, что женщину нашли в Вильянди и с ней все в порядке.