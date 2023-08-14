14.08.2023, 14:50
ФОТО | Пропала в начале августа. Полиция просит помощи в поисках 13-летней девушки(1)
ФОТО: | Erakogu
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 13-летней Генели, которая в начале месяца ушла из школы и до сих пор не вернулась ни в школу, ни домой.
В начале августа девочка ушла из Образовательной коллегии Маарьямаа, чтобы навестить семью, проживающую на Сааремаа. Однако домой девушка не приехала. Также она не вернулась в школу. Информации о том, где она находится, нет.
К сожалению, поиски пока результатов не дали.
Полиция просит всех, кому известно ее местонахождение, или кто знает, где она может находиться, сообщить об этом по телефону 112.