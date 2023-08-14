ФОТО | Полиция ищет пропавшего в Ласнамяэ 77-летнего Владимира

Рост Владимира около 170 см, среднего телосложения, волосы седые. На нем куртка цвета хаки, брюки или джинсы того же цвета. Мужчина говорит по-русски.

На данный момент неизвестно, в каком направлении Владимир ушел из своего дома на таллиннской улице Юмера в воскресенье. Телефон мужчины выключен, раньше он так не пропадал. В связи с преклонным возрастом и состоянием здоровья жизни мужчины может угрожать опасность.

Полиция просит всех, кто видел Владимира с момента его исчезновения, сообщать об этом по номеру 112.

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