14.08.2023, 14:47
ФОТО | Полиция ищет пропавшего в Ласнамяэ 77-летнего Владимира(1)
ФОТО: | Erakogu
Полиция просит помощи в поиске 77-летнего Владимира, который вчера ушел из дома в Ласнамяэ и не вернулся.
Рост Владимира около 170 см, среднего телосложения, волосы седые. На нем куртка цвета хаки, брюки или джинсы того же цвета. Мужчина говорит по-русски.
На данный момент неизвестно, в каком направлении Владимир ушел из своего дома на таллиннской улице Юмера в воскресенье. Телефон мужчины выключен, раньше он так не пропадал. В связи с преклонным возрастом и состоянием здоровья жизни мужчины может угрожать опасность.
Полиция просит всех, кто видел Владимира с момента его исчезновения, сообщать об этом по номеру 112.
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