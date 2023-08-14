Украина отказалась от бойкота Олимпиады в случае допуска россиян

„Наши спортсмены должны быть на Олимпиаде, — сказал Гутцайт. — Наш флаг будет на церемонии открытия, наши спортсмены будут представлять нашу страну, чтобы все в мире увидели, что Украина есть, была и будет“. Ранее Гутцайт не исключал возможность бойкота Олимпиады в случае допуска россиян. В апреле Министерство молодежи и спорта Украины сообщило, что будет лишать спортивные федерации страны национального статуса, если их атлеты будут участвовать в международных соревнованиях, на которых выступают представители России и Белоруссии. Позднее ведомство сняло запрет на участие украинских атлетов в соревнованиях с российскими и белорусскими спортсменами, выступающими под нейтральным флагом, пишет РБК.



На данный момент решения по допуску россиян к участию на Олимпиаде нет. В МОК отметили, что решение будет принято позднее, но дедлайна по этому вопросу нет.



Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков считает, что на Играх 2024 года в Париже смогут выступить „считанные единицы“ российских спортсменов. По его словам, рекомендации МОК и критерии допуска изначально практически полностью исключили возможность для российских спортсменов принять участие в отборе на Игры-2024.



МОК 28 марта рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов на международные соревнования под нейтральным флагом. Эти рекомендации не касаются атлетов, выступающих в командных видах спорта, а также тех спортсменов, которые активно поддерживают военную операцию на Украине и имеют отношение к армиям двух стран и другим силовым структурам. Решение о допуске спортсменов принимают международные федерации. Рекомендации также не касаются Олимпиады.



Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.