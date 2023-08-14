Гражданин РФ рассказал, как он нелегально пересек границу с Эстонией ради войны в Украине

Изначально Дани Акель хотел перейти границу с Латвией, затем прийти в посольство Украины и вступить в Вооруженные силы Украины.

Перебраться через границу Дани ни с первой, ни со второй попытки не удалось — „слишком сложная местность“. Он хотел предпринять еще одну, но, вернувшись в гостиницу в Пскове, где оставил большую часть своих вещей, узнал, что его уже ищут: „Пока меня не было, в гостиницу пришли какие-то люди и начали узнавать за меня. Я даже не стал подниматься в номер. Развернулся и сразу хвостанул“.

Затем Дани отправился к границе с Эстонией. На форумах для путешественников ему подсказали участок, где нет колючей проволоки.

„Сделано все было самым простым образом“, — говорит он о своем пути. Телефон был отключен (чтобы не нашли по сигналу), из навигации — только компас и бумажная карта. Дани с рюкзаком за спиной пробирался через лес.

„Много зверей, птички всякие, — описывает он. — Были свежие следы медведя. Я немножко переживал. Была еще речка маленькая, неприятная — я в нее провалился, стал мокрый. Там возле границы был поселок, и шел патруль. Когда я увидел патруль, забыл про все: про птичек, медведей… Я лег в кусты и ждал“.

Акель шел, пока не наткнулся на забор с колючей проволокой, который не ожидал встретить на своем пути. „Думаю: „Какая-то фигня“. Перелез: „Вау, я пересек границу, круто“». Но уже через 300 метров перед ним появился еще один забор — „в человеческий рост, многоуровневый“ — с проволокой, вьющейся „как колючка“.

Как его преодолеть, Дани не знал и какое-то время просто ходил вдоль преграды. „Потом, — рассказывает он, — снял с себя верхнюю одежду, накидал на колючку и по одежде перелез“. Так днем 26 марта 2022-го Дани Акель впервые в своей жизни оказался в Эстонии. Перейдя границу он сдался сотрудникам Департамента полиции и погранохраны. Его задержали и отвезли в Таллиннскую тюрьму.