Рекордсменам ЧМ по легкой атлетике заплатят 100 тысяч долларов

На ЧМ в Будапеште будет разыгран призовой фонд в размере 8 498 000 долларов.

Золотая медаль: 70 000 долларов (64 051 евро)

Серебро: 35 000 долларов (32 025 евро)

Бронза: 22 000 долларов (20 130 евро)

4-е место: 16 000 долларов (14 638 евро)

5-е место: 11 000 долларов (10 064 евро)

6-е место: 7000 долларов (6404 евро)

7-е место: 6000 долларов (5489 евро)

8-е место: 5000 долларов (4574 евро)

Кроме того, Федерация легкой атлетики выплатит 100 000 долларов рекордсменам ЧМ по легкой атлетике. Ровно такие же суммы были выплачены год назад на чемпионате мира в Юджине (США). На чемпионате мира 2019 года в Дохе цена золотой медали составляла 60 000 долларов, 30 000 долларов за серебро и 20 000 долларов за бронзу.

Среди эстонских спортсменов в Будапешт отправятся: бегун на 400 метров с барьерами Расмус Мяги, десятиборцы Карел Тильга, Йоханнес Эрм и Янек Ыйглане, марафонец Тиидрек Нурме, метательница копья Гедли Туги и прыгунья в высоту Элизабет Пихела.

Чемпионат мира в Будапеште продлится до 27 августа. 25 и 26 августа будут соревноваться десятиборцы, мужской марафон состоится в последний день ЧМ.

Предварительные соревнования в беге на 400 м с барьерами пройдут 20 августа, полуфиналы — 21 августа, финал — 23 августа. Отборочный этап у прыгунов в высоту состоится 25 августа и финал 27 августа, у метателей копья 23 и 27 августа.

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