Восстановление Харькова: в руины возвращается жизнь

Женщина сразу приглашает DW в свою квартиру на третьем этаже. Правда, находиться внутри долго небезопасно. Квартира буквально рассыпается. Кроме того, этажом выше ремонтируют пол, поэтому потолок в доме трещит по швам. Однако семья Ореховых - на свой страх и риск - по несколько часов в день проводит в квартире. Здесь хранят вещи и готовят еду. На ночь семья обязательно перебирается в палатку, ведь спать в квартире им страшно. „Днем мы видим, разрушается ли потолок, или трясется, или сыпется. То есть, мы можем это заметить и куда-то выйти, выбежать, а ночью ты себя не контролируешь. Ты лежишь, глаза открываешь, смотришь, на месте ли потолок. Как потеплело - мы пошли в палатку жить“, - рассказывает женщина.

Квартиру Ореховых уничтожил российский снаряд, который попал в здание 5 апреля 2022 года. Тогда две комнаты из трех - выгорели. Светлана Орехова вспоминает, что чуть не потеряла сознание, когда впервые после обстрелов зашла в квартиру: „Трудно было. Давление сразу бабахнуло 200 на 150. Меня под подъездом обдували и поили водой. Совсем было плохо“.

На скамейке возле одного из поврежденных домов сидит Светлана Орехова. В Северной Салтовке она живет более 30 лет. За это время успела выйти замуж, вырастить двоих детей и сделать, как она говорит, ремонт мечты в собственной трехкомнатной квартире. Сейчас же временное убежище женщины - палатка, в которой теснится вместе с мужем и сыном.

Найти в Северной Салтовке в Харькове хотя бы одно уцелевшее здание - задача почти невыполнимая. Буквально на каждом сооружении есть следы войны, которую начала Россия против Украины в феврале 2022 года: где-то разрушен один или два этажа, а где-то - нет целого подъезда. Однако на руинах когда-то мирной Северной Салтовки жизнь все же есть. К примеру, во дворах можно встретить немало местных жителей: они сидят на скамейках и обсуждают новости с фронта, откармливают кошек и собак, а также с радостью приветствуют журналистов, которые, как говорят, все реже и реже наведываются в этот харьковский микрорайон.

Лишь частичное восстановление пострадавших квартир

Сейчас две выгоревшие комнаты восстанавливают за счет города. Но квартиру Светланы Ореховой отстраивают частично, жалуется она. Женщина показывает трещины на потолке, которые отказались ремонтировать строители. „Сказали, что это они делать не будут, потому что у них в плане такого нет. Есть только две стены из четырех в плане. Также нам отказались ремонтировать спальню и кухню. Простите, как можно восстанавливать квартиру так? Две комнаты, где всё в трещинах, восстанавливают, а другое не надо? Как это?“ - с надрывом в голосе возмущается Светлана Орехова. Эти и многие другие вопросы харьковчанка пытается задать местным властям уже почти год, впрочем, говорит, все они до сих пор без ответа.

Подобных историй на Северной Салтовке - не счесть. Почти через полтора года после вторжения России это до сих пор микрорайон-призрак. Сколько из разрушенных домов отремонтируют - неизвестно. Как и неизвестно, сколько времени продлится восстановление.

Жительница одного из разрушенных домов замечает DW и первой заводит разговор. Татьяна - пенсионерка, которая, как говорит, не имеет ни родственников, к которым могла бы временно переехать, ни здоровья, чтобы эвакуироваться в другой город или страну. Уже больше года она живет в родной Северной Салтовке в ожидании, что ее дом отремонтируют. „Нам город обещал установить окна и двери. В нашем доме разбиты все окна и двери, разошлись стены. Нам обещали восстановить всё, кран работал, даже этажи поставили, но основные коммуникации пока не подключены, потому что нет финансирования. Мы просим помочь жителям нашего дома, ведь идет вторая зима. У нас не забиты окна, у нас не включается отопление, у нас нет воды, и в половине дома нет газа“, - рассказывает Татьяна. То есть, сейчас в доме, куда уже вернулись более десяти семей, из коммуникаций есть только электричество.

Местные власти жалуются на нехватку средств на восстановление