СЕЙЧАС | Отличное начало: Эстония, отчаянно нуждающаяся в победе, уверенно обыгрывает Северную Македонию
Баскетбольная сборная Эстонии продолжит олимпийский отборочный турнир в Тондираба в воскресенье, где они сыграют с Северной Македонией. Начало матча в 19:00.
1-я четверть: Благодаря точным броскам Микк Юркатамм, Артура Конончука и Хенри Дрелла Эстония активно начала игру. В обороне они смогли успешно остановить лидера сборной Тимоти Неокартеса, который промазал все четыре броска. Северная Македония ограничилась семью очками, Эстония набрала 25.
До матча:
Сборная Эстонии начала домашний турнир с поражения от Чехии со счетом 74:77. Северная Македония проиграла Израилю со счетом 65:86 в субботу вечером.
Сборной Эстонии однозначно нужна победа в воскресенье. Если это удастся, то Эстония сохранит шансы на выход в следующий отборочный раунд. Поражение Эстонии либо полностью не позволит пройти в следующий раунд, либо, в зависимости от результатов других матчей, оставит только теоретические шансы.
Понедельник — выходной день на олимпийском отборочном турнире. Последние игры состоятся во вторник, когда Эстония встретится с Израилем (19:00), а Северная Македония сыграет с Чехией (16:00).
Состав сборной Эстонии:
Кристиан Кулламяэ (194 см, „Бильбао“)
Каспер Суурорг (197 см, „Талтех/Оптибет“)
Микк Юркатамм (195 см, „Калев/Крамо“)
Йоонас Рийсмаа (199 см, „Бриндизи“)
Хуго Тоом (200 см, „Калев/Крамо“)
Хенри Дрелл (205 см, без клуба)
Сандер Райесте (203 см, „Баскония“)
Артур Конончук (202 см, „Гранада“)
Каспар Трейер (204 см, „Динамо Сассари“)
Крегор Хермет (205 см, „Калев/Крамо“)
Михкель Кирвес (200 см, „Калев/Крамо“)
Матиас Тасс (208 см, без клуба)
Самым важным игроком, который отсутствует в состав сборной Северной Македонии является плеймейкер Ненад Димитриевич, но по сравнению с Эстонией, Чехией и Израилем этим летом там появилось больше ключевых игроков. На турнире в Таллинне атаку Северной Македонии возглавляет американский плеймейкер Тимоти Неокартес, еще один известный игрок - капитан Войдан Стояновски.
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