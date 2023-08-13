СЕЙЧАС | Отличное начало: Эстония, отчаянно нуждающаяся в победе, уверенно обыгрывает Северную Македонию

1-я четверть: Благодаря точным броскам Микк Юркатамм, Артура Конончука и Хенри Дрелла Эстония активно начала игру. В обороне они смогли успешно остановить лидера сборной Тимоти Неокартеса, который промазал все четыре броска. Северная Македония ограничилась семью очками, Эстония набрала 25.

До матча:

Сборная Эстонии начала домашний турнир с поражения от Чехии со счетом 74:77. Северная Македония проиграла Израилю со счетом 65:86 в субботу вечером.

Сборной Эстонии однозначно нужна победа в воскресенье. Если это удастся, то Эстония сохранит шансы на выход в следующий отборочный раунд. Поражение Эстонии либо полностью не позволит пройти в следующий раунд, либо, в зависимости от результатов других матчей, оставит только теоретические шансы.

Понедельник — выходной день на олимпийском отборочном турнире. Последние игры состоятся во вторник, когда Эстония встретится с Израилем (19:00), а Северная Македония сыграет с Чехией (16:00).

Состав сборной Эстонии:

Кристиан Кулламяэ (194 см, „Бильбао“)

Каспер Суурорг (197 см, „Талтех/Оптибет“)

Микк Юркатамм (195 см, „Калев/Крамо“)

Йоонас Рийсмаа (199 см, „Бриндизи“)

Хуго Тоом (200 см, „Калев/Крамо“)

Хенри Дрелл (205 см, без клуба)

Сандер Райесте (203 см, „Баскония“)

Артур Конончук (202 см, „Гранада“)

Каспар Трейер (204 см, „Динамо Сассари“)

Крегор Хермет (205 см, „Калев/Крамо“)

Михкель Кирвес (200 см, „Калев/Крамо“)

Матиас Тасс (208 см, без клуба)

Самым важным игроком, который отсутствует в состав сборной Северной Македонии является плеймейкер Ненад Димитриевич, но по сравнению с Эстонией, Чехией и Израилем этим летом там появилось больше ключевых игроков. На турнире в Таллинне атаку Северной Македонии возглавляет американский плеймейкер Тимоти Неокартес, еще один известный игрок - капитан Войдан Стояновски.

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