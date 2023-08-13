ФОТО | Сборная Эстонии по баскетболу одержала уверенную победу на домашнем олимпийском турнире

1-я четверть: Благодаря точным броскам Микк Юркатамм, Артура Конончука и Хенри Дрелла Эстония активно начала игру. В обороне они смогли успешно остановить лидера сборной Тимоти Неокартеса, который промазал все четыре броска. Северная Македония ограничилась семью очками, Эстония набрала 25.

2-я четверть: Эстония ненадолго вышла вперед с отрывом аж в 25 очков, но затем пару раз мяч был отдан сопернику из-за невынужденных ошибок и Северная Македония лучше вошла в игру и преимущество Эстонии сократилось до 34:16 за пять минут до конца четверти. После второй четверти Эстония выигрывала со счетом 44:22.

3 и 4-я четверть: Северная Македония ненадолго сократила отставание в счете до 14 очков в начале четверти, но в целом игра продолжилась в том же ритме, что и в первой четверти. Третья четверть закончилась со счетом 65:44 в пользу Эстонии. Ничего не изменилось и в последней четверти, а Эстония одержала уверенную победу со счетом 83:59.

После двух туров Израиль лидирует в группе А , у Чехии и Эстонии по одной победе, а у Северной Македонии ноль.

Сможет ли Эстония побороться за путевку в следующий отборочный раунд, который пройдет в Польше в следующем году, станет известно во вторник. У Эстонии есть два варианта оказаться в следующем раунде:

1) Эстония победит Израиль во вторник. Вопрос только в том, выиграть группу или нет. Эстония точно выиграет группу, если Израиль проиграет хотя бы с разницей в восемь очков. Если Чехия проиграет Северной Македонии в последней игре, победы над Израилем, какой бы крупной она ни была, будет достаточно, чтобы Эстония заняла первое место в группе.

2) Эстония проигрывает Израилю, а Чехия проигрывает Северной Македонии. Тогда Чехия, Эстония и Северная Македония одержали бы по одной победе и тогда будет учитываться разница набраных очков. В настоящее время у Эстонии +21, +3 у Чехии и -24 у Северной Македонии.

До матча: