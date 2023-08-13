ФОТО | Сборная Эстонии по баскетболу одержала уверенную победу на домашнем олимпийском турнире
В столичном ледовом холле „Тондираба“, где проходит баскетбольный олимпийский отборочный турнир, сборная Эстонии обыграла сборную Северной Македонии (83:59).
1-я четверть: Благодаря точным броскам Микка Юркатамма, Артура Конончука и Хенри Дрелла Эстония активно начала игру. В обороне они смогли успешно остановить лидера соперников Тимоти Неокартеса, который промазал все четыре броска. Северная Македония ограничилась семью очками, Эстония набрала 25.
2-я четверть: Эстония ненадолго вышла вперед с отрывом аж в 25 очков, но затем пару раз мяч был отдан сопернику из-за невынужденных ошибок, Северная Македония лучше вошла в игру, и преимущество Эстонии сократилось до 34:16 за пять минут до конца четверти. После второй четверти Эстония выигрывала со счетом 44:22.
3 и 4-я четверть: Северная Македония ненадолго сократила отставание в счете до 14 очков в начале четверти, но в целом игра продолжилась в том же ритме, что и в первой четверти. Третья четверть закончилась со счетом 65:44 в пользу Эстонии. Ничего не изменилось и в последней четверти, а Эстония одержала уверенную победу со счетом 83:59.
После двух туров Израиль лидирует в группе А , у Чехии и Эстонии по одной победе, а у Северной Македонии ноль.
Сможет ли Эстония побороться за путевку в следующий отборочный раунд, который пройдет в Польше в следующем году, станет известно во вторник. У Эстонии есть два варианта оказаться в следующем раунде:
1) Эстония победит Израиль во вторник. Вопрос только в том, выиграть группу или нет. Эстония точно выиграет группу, если Израиль проиграет хотя бы с разницей в восемь очков. Если Чехия проиграет Северной Македонии в последней игре, победы над Израилем, какой бы крупной она ни была, будет достаточно, чтобы Эстония заняла первое место в группе.
2) Эстония проигрывает Израилю, а Чехия проигрывает Северной Македонии. Тогда Чехия, Эстония и Северная Македония одержат по одной победе и будет учитываться разница набранных очков. В настоящее время у Эстонии +21, +3 у Чехии и -24 у Северной Македонии.
До матча:
Сборная Эстонии начала домашний турнир с поражения от Чехии со счетом 74:77. Северная Македония проиграла Израилю со счетом 65:86 в субботу вечером.
Сборной Эстонии однозначно нужна победа в воскресенье. Если это удастся, то Эстония сохранит шансы на выход в следующий отборочный раунд. Поражение Эстонии либо полностью не позволит пройти в следующий раунд, либо, в зависимости от результатов других матчей, оставит только теоретические шансы.
Понедельник — выходной день на олимпийском отборочном турнире. Последние игры состоятся во вторник, когда Эстония встретится с Израилем (19:00), а Северная Македония сыграет с Чехией (16:00).
Состав сборной Эстонии:
Кристиан Кулламяэ (194 см, „Бильбао“)
Каспер Суурорг (197 см, „Талтех/Оптибет“)
Микк Юркатамм (195 см, „Калев/Крамо“)
Йоонас Рийсмаа (199 см, „Бриндизи“)
Хуго Тоом (200 см, „Калев/Крамо“)
Хенри Дрелл (205 см, без клуба)
Сандер Райесте (203 см, „Баскония“)
Артур Конончук (202 см, „Гранада“)
Каспар Трейер (204 см, „Динамо Сассари“)
Крегор Хермет (205 см, „Калев/Крамо“)
Михкель Кирвес (200 см, „Калев/Крамо“)
Матиас Тасс (208 см, без клуба)
Самым важным игроком, который отсутствует в состав сборной Северной Македонии, является плеймейкер Ненад Димитриевич, но по сравнению с Эстонией, Чехией и Израилем этим летом там появилось больше ключевых игроков. На турнире в Таллинне атаку Северной Македонии возглавляет американский плеймейкер Тимоти Неокартес, еще один известный игрок - капитан Войдан Стояновски.
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