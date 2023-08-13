ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (536-й день) | В Белгороде произошел взрыв из-за удара беспилотника. В Украине погибли уже как минимум 500 детей
Читайте главные события вокруг войны России против Украины в нашем военном дневнике.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщает об обстреле со стороны Украины приграничного села Волфино Глушковского района.
„Зафиксировано 10 прилетов. Один из снарядов попал в жилой дом. Обязательно поможем в восстановлении жилья“, - пишет чиновник в телеграм-канале.
В результате обстрела три мирных жителя получили осколочные ранения средней степени тяжести. Их госпитализируют в центральную районную больницу.
Преподавательница из аннексированного Севастополя написала донос на священника.
Как пишет телеграм-канал „Осторожно, новости“, 72-летняя педагог дополнительного образования из центра эколого-натуралистического творчества учащейся молодежи Ольга О. пожаловалась в полицию на настоятеля храма святых Двенадцати апостолов в Балаклаве. Женщина утверждает, что священнослужитель выступает с „неправильными“ проповедями и агитирует прихожан поддерживать Украину.
Как утверждается, священника уже проверяет полиция. На сайте храма говорится, что его настоятелем является протоиерей Павел Бондар.
Российские войска продолжают обстреливать Херсонскую область, сообщает глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
По данным чиновника, в результате обстрела Херсона получили ранения трое местных жителей.
Также военные РФ совершили два сброса с дрона по территории Бериславской больницы, пишет Ермак.
Ранее сообщалось о семерых погибших в результате обстрелов сел Широкая Балка и Станислав в Херсонской области.
Третий за сутки украинский беспилотник сбит в Белгородской области, сообщает Минобороны РФ
По данным ведомства, дрон обнаружили и уничтожили средства ПВО около 13:30 13 августа.
Ранее Минобороны сообщало, что сбило два беспилотника в Белгородской области в районе четырех утра и 11 часов воскресенья.
Еще один дрон был уничтожен в Курской области в районе 11:30 по московскому времени, утверждали военные.
Назначенная Россией „администрация“ аннексированного города Алешки на левом берегу Днепра в Херсонской области утверждает, что ВСУ разрушили городской штаб гуманитарной помощи. Сообщается, что пострадавших нет.
Ранее спикер оперативного командования „Юг“ Владислав Назаров заявлял, что в ночь на 13 августа в Алешках были уничтожены два склада российских боеприпасов.
12-летний мальчик, госпитализированный в критическом состоянии после российского обстрела в селе Широкая Балка в Херсонской области, умер в больнице. Об этом сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.
Ранее при обстреле погибла вся семья мальчика — мать, отец и новорожденная сестра, которая родилась всего 23 дня назад.
Российские военные открыли предупредительный огонь, чтобы остановить иностранный сухогруз в Черном море
Минобороны РФ сообщает, что инцидент произошел 13 августа около 6:40 мск в юго-западной части Черного моря.
Патрульный корабль Черноморского флота „Василий Быков“ обнаружил сухогруз „Сукра Окан“ под флагом Палау, который следовал в украинский порт Измаил и „не отреагировал на требование остановки для досмотра на предмет перевозки запрещенных грузов“.
ВСУ добились „тактически значимого“ прогресса по двум основным направлениям на юге Украины и взяли под контроль от 16 до 20 километров территории направлении Бердянска и Мелитополя, сообщила газета The New York Times.
Представитель назначенной Россией „администрации“ аннексированной части Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинским военным удалось войти и закрепиться на севере села Урожайное Донецкой области, где располагается укрепрайон ВС РФ на берегу реки Мокрые Ялы.
По последним данным украинских аналитиков DeepState, которые ведут онлайн-карту с информацией о боях в Украине, в Урожайном продолжаются бои в южной части села.
В утренней сводке Генштаб ВСУ заявил, что войска РФ „предприняли безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного“.
Полное освобождение Урожайного может вынудить российские войска отойти на юг, в направлении к Старомлыновке, на вторую линию обороны. Как отмечает The New York Times, если ВСУ смогут прорваться через Урожайное, то окажутся в 50 милях (80 километрах) от двух крупных портовых городов - Бердянска и Мариуполя на Азовском море, которые захвачены российскими войсками.
Британская разведка в новом обзоре пишет о финансовых проблемах группировки Пригожина
ЧВК Вагнера, вероятно, движется к сокращению штата и реконфигурации, в основном чтобы сэкономить на расходах на заработную плату персоналу в период финансового кризиса.
После неудавшегося мятежа в июне 2023 года российское государство атаковало некоторые другие деловые интересы владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина. Существует реальная вероятность того, что Кремль больше не финансирует группировку.
Если российское государство перестало платить „Вагнеру“, то вторым наиболее вероятным плательщиком становятся белорусские власти.
Однако такие большие расходы окажутся потенциально нежелательным истощением скромных белорусских ресурсов.
Эксперты: Россия начала производить и применять против Украины собственную версию иранского дрона „Шахед“.
Эксперты исследовательской группы Conflict Armament Research (CAR) обнаружили свидетельства того, что Россия начала выпускать и применять против Украины собственную версию иранских дронов-камикадзе типа „Шахед“.
В докладе, опубликованном на сайте CAR, содержатся подробные результаты изучения двух дронов, которые армия РФ применила против Украины в южных районах страны.
Оба беспилотника выглядели как иранские „Шахеды-136“, однако в них были обнаружены электронные модули, которые ранее Россия использовала для создания своих дронов для наблюдения.
И предыдущие, иранские версии, и более новые российские, носят название „Герань-2“, но отличаются по составу компонентов.
„CAR приходит к выводу, что эти два дрона „Герань-2“ были произведены в Российской федерации, а не в Иране. Это основано на значительной разнице в конструкции корпуса летательного аппарата и внутренних модулей, в том числе используемых для навигации“, - сказано в докладе.
В оккупированном селе Урзуф под Мариуполем произошла перестрелка между „кадыровцами“ и представителями местной комендатуры. Об этом сообщается в телеграм-канале мариупольского городского совета.
По данным законных властей Мариуполя, в результате перестрелки в Урзуфе, произошедшей 11 августа, погибли по меньшей мере четверо военных, также есть погибшие и раненые среди гражданского населения. В канале мэрии опубликовано видео последствий перестрелки.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко утверждает, что в результате перестрелки погибли семеро гражданских. „Кадыровцев пустили на отдых в Урзуф и у них возник конфликт с местной военной комендатурой. Начали погоны срывать друг другу и произошла перестрелка. Кроме россиян, расстреляли гражданских. Известно о погибших двух девушках-подростках, четырех парнях и женщине“, — пишет он.
В ночь на 13 августа ВСУ уничтожили два склада российских боеприпасов в оккупированном городе Алешки на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщает спикер оперативного командования „Юг“ Владислав Назаров.
Десятки российских военных погибли или были ранены в результате атаки украинских дронов в аннексированном Крыму в ночь на 12 августа, пишет „Украинская правда“ со ссылкой на собственные источники в СБУ.
Собеседники издания утверждают, что атака, в которой принимали участие 17 дронов, была организована Службой безопасности Украины. Ее целью была логистическая база российских войск неподалеку от Евпатории.
Дроны атаковали военный палаточный городок, стоянки автомобильной техники и топливозаправщики. „Масштаб повреждений уточняется. По предварительным данным, речь идет о десятках убитых и раненых оккупантов и множестве поврежденной техники“, - пишет „Украинская правда“.
Минобороны РФ отчитывалось утром 12 августа, что отразило атаку 20 БПЛА в Крыму. Разрушений и пострадавших, по утверждению ведомства, не было.
В Белгороде произошел взрыв из-за удара беспилотника. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что жилой дом на улице Есенина, дом 9, корпус 1 получил повреждения, предположительно, из-за удара беспилотника. Поврежден фасад дома на уровне с седьмого по 13 этаж. Также повреждены 15 автомобилей. Утверждается, что никто не пострадал.
Генеральная прокуратура Украины в воскресенье объявила, что с начала развязанной Россией полномасштабной войны в Украине погибли уже 500 детей. Прокуратура напоминает, что эти данные могут быть неполными: сбор информации о погибших и раненых в местах боев, на оккупированных и освобожденных территориях продолжается.
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