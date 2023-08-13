ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (536-й день) | В Белгороде произошел взрыв из-за удара беспилотника. В Украине погибли уже как минимум 500 детей

Назначенная Россией „администрация“ аннексированного города Алешки на левом берегу Днепра в Херсонской области утверждает, что ВСУ разрушили городской штаб гуманитарной помощи. Сообщается, что пострадавших нет.

Еще один дрон был уничтожен в Курской области в районе 11:30 по московскому времени, утверждали военные.

Ранее Минобороны сообщало, что сбило два беспилотника в Белгородской области в районе четырех утра и 11 часов воскресенья.

По данным ведомства, дрон обнаружили и уничтожили средства ПВО около 13:30 13 августа.

Третий за сутки украинский беспилотник сбит в Белгородской области, сообщает Минобороны РФ

Ранее сообщалось о семерых погибших в результате обстрелов сел Широкая Балка и Станислав в Херсонской области.

Также военные РФ совершили два сброса с дрона по территории Бериславской больницы, пишет Ермак.

По данным чиновника, в результате обстрела Херсона получили ранения трое местных жителей.

Как утверждается, священника уже проверяет полиция. На сайте храма говорится, что его настоятелем является протоиерей Павел Бондар.

Как пишет телеграм-канал „Осторожно, новости“, 72-летняя педагог дополнительного образования из центра эколого-натуралистического творчества учащейся молодежи Ольга О. пожаловалась в полицию на настоятеля храма святых Двенадцати апостолов в Балаклаве. Женщина утверждает, что священнослужитель выступает с „неправильными“ проповедями и агитирует прихожан поддерживать Украину.

Преподавательница из аннексированного Севастополя написала донос на священника.

В результате обстрела три мирных жителя получили осколочные ранения средней степени тяжести. Их госпитализируют в центральную районную больницу.

„Зафиксировано 10 прилетов. Один из снарядов попал в жилой дом. Обязательно поможем в восстановлении жилья“, - пишет чиновник в телеграм-канале.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщает об обстреле со стороны Украины приграничного села Волфино Глушковского района.

Ранее спикер оперативного командования „Юг“ Владислав Назаров заявлял, что в ночь на 13 августа в Алешках были уничтожены два склада российских боеприпасов.

12-летний мальчик, госпитализированный в критическом состоянии после российского обстрела в селе Широкая Балка в Херсонской области, умер в больнице. Об этом сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.

Ранее при обстреле погибла вся семья мальчика — мать, отец и новорожденная сестра, которая родилась всего 23 дня назад.

Российские военные открыли предупредительный огонь, чтобы остановить иностранный сухогруз в Черном море

Минобороны РФ сообщает, что инцидент произошел 13 августа около 6:40 мск в юго-западной части Черного моря.

Патрульный корабль Черноморского флота „Василий Быков“ обнаружил сухогруз „Сукра Окан“ под флагом Палау, который следовал в украинский порт Измаил и „не отреагировал на требование остановки для досмотра на предмет перевозки запрещенных грузов“.

ВСУ добились „тактически значимого“ прогресса по двум основным направлениям на юге Украины и взяли под контроль от 16 до 20 километров территории направлении Бердянска и Мелитополя, сообщила газета The New York Times.

Представитель назначенной Россией „администрации“ аннексированной части Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинским военным удалось войти и закрепиться на севере села Урожайное Донецкой области, где располагается укрепрайон ВС РФ на берегу реки Мокрые Ялы.

По последним данным украинских аналитиков DeepState, которые ведут онлайн-карту с информацией о боях в Украине, в Урожайном продолжаются бои в южной части села.

В утренней сводке Генштаб ВСУ заявил, что войска РФ „предприняли безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного“.