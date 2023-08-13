При обстрелах Херсонской области погибли шесть человек, в том числе младенец

Так, в Широкой Балке после артиллерийских обстрелов погибли четыре человека, в том чисел муж, жена и их дочь, которой всего 23 дня от рождения. 12-летний сын погибших госпитализирован в тяжелом состоянии.

В селе Станислав зафиксировано 12 прилетов, погибли двое мужчин, одна женщина ранена.

„Террористы никогда добровольно не перестанут убивать мирных людей. Террористов нужно остановить. Силой. Иного они не понимают“, — заявил Игорь Клименко.

В июле Офис генпрокурора Украины сообщил о гибели 494 детей с начала российского вторжения в феврале 2022 года.

Еще 1051 ребенок получил травмы и увечия. По данным прокуратуры, больше всего детей пострадало в Донецкой (472), Харьковской (297), Киевской (129), Херсонской (115), Запорожской (91), Николаевской (89), Днепропетровской (83), Черниговской (71) и Луганской (67) областях.

„Эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях“, — заявили в Генпрокуратуре.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине подтвердила гибель более 9000 мирных жителей, в том числе более 500 детей с начала войны.

12 августа один человек погиб, еще 12 оказались ранены в результате удара по Орехову Запорожской области.