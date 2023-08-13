250 евро на жизнь: женщине-инвалиду изначально присудили алименты больше 50% от ее пособия
Когда разговор заходит об алиментах, обычно встают на сторону ребенка – мол, родитель должен платить, невзирая ни на какие обстоятельства. Но что, если этот родитель – мать, которая стала 100% инвалидом, а выплата алиментов попросту оставит ее без средств к существованию? Из чего исходит суд, когда принимает решение по размеру алиментов, узнала „МК-Эстония“.
Любови сейчас 28 лет. Когда-то она была счастливой женой и мамой маленького сына, но пара решила разойтись. По ее словам, супруг решил, что сын должен жить именно с ним. Ну а вскоре случилось несчастье…
Прогноз был плохим
Шесть лет назад Любовь выпала из окна квартиры на седьмом этаже и стала инвалидом. 100-процентная нетрудоспособность, травма позвоночника, повреждение спинного мозга и самые страшные прогнозы.
„Врачи вообще ничего хорошего не обещали. Даже в диагнозе было написано: прогноз плохой, – вспоминает она. – Тем не менее правую ногу я восстановила, она двигается, я могу на нее опираться. А вот левая восстанавливаться не хочет, удар пришелся как раз на нее. Изначально мне говорили, что я буду только лежать. Но я могу передвигаться на ходунках и на костылях, пусть и на небольшие расстояния. Плюс мне требуется еще одна операция на пальцах. Они деформировались, и мне больно ходить, каждый шаг отдает болью. Два года уже жду звонка из Таллинна с информацией, когда мне назначат операцию, но очередь не двигается. Один раз, правда, меня уже положили в больницу, но из-за ранки операцию отменили. Теперь вот снова жду“.
Из-за инвалидности Любовь не может работать. Поддерживать материально ее тоже некому – мама женщины получает минимальную зарплату и помочь может только зеленью с огорода. Иными словами, все, на что может рассчитывать Любовь, по ее словам, – пособие по инвалидности, которое составляет 550 евро.
Однако и часть от этих денег она не видит из-за того, что бывший супруг подал на алименты.
„Когда мы расстались, он уже хотел получить полную опеку над сыном. А потом, когда я стала инвалидом, встал вопрос и о том, что я физически не смогу ухаживать за маленьким ребенком, прогноз-то был неутешительный. Через три года, когда я немного восстановилась, бывший муж подал на алименты. Изначально суд назначил 300 евро. При моем пособии на жизнь оставалось 250. Но вместе с адвокатом мы подали на уменьшение, и суд уменьшил алименты до 100 евро, – добавляет Любовь. – Один период были финансовые проблемы, я не платила, долг разделили на части, поэтому платила 130 евро, дальше – 100“.
Как принимает решение суд?
Любовь рассказывает, что хотела бы, чтобы сын жил с ней, но сейчас видится с ребенком по выходным, он проводит с ней по два-три дня. Женшина платит алименты и живет в муниципальном жилье. Остатка от ее пособия, по ее словам, хватает на самое основное, иногда Любовь получает продуктовую помощь от местного самоуправления Кохтла-Ярве. И хотя сумму алиментов удалось уменьшить, вопрос о том, из чего исходит суд при назначении конкретной цифры, остается открытым. Ведь прожить на 450 евро довольно сложно, а уж на 250 – и вовсе практически нереально.
„Когда суд устанавливает сумму алиментов, он исходит из потребностей ребенка и возможностей родителя, – комментирует присяжный адвокат Евгений Твердохлебов из Advokaadibüroo Vindex. – При этом в законе говорится, что родитель не обязан обеспечивать своему ребенку уровень жизни выше, чем у самого родителя“.
Сейчас, по словам присяжного адвоката, обычно суд взыскивает алименты в соответствии с той формулой, которая действует вот уже полтора года.
„Но если тот родитель, с кем живет ребенок, хочет, чтобы сумма алиментов была увеличена, он должен доказать, что потребности ребенка больше, а у другого родителя есть возможность больше платить, – поясняет Твердохлебов. – Суд не может полностью лишить плательщика алиментов средств к существованию“.
„Кроме того, если у ребенка и у самого есть средства, допустим, полученные по наследству, то в Законе сказано, что нужно его содержать за счет его собственных средств, а не за счет алиментов, – добавляет Евгений Твердохлебов. – Адвокат в делах об алиментах может сначала ознакомиться с тем, как обстоят дела с имущественным положением у ребенка, и уже после этого обсуждать потребность в алиментах“.