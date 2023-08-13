МК Эстония
13.08.2023, 15:25

250 евро на жизнь: женщине-инвалиду изначально присудили алименты больше 50% от ее пособия

 
Ирина Петрова
Прогноз не оправдался: врачи говорили, что Любовь не сможет даже сидеть.
Прогноз не оправдался: врачи говорили, что Любовь не сможет даже сидеть.
ФОТО: Фото: Facebook

Когда разговор заходит об алиментах, обычно встают на сторону ребенка – мол, родитель должен платить, невзирая ни на какие обстоятельства. Но что, если этот родитель – мать, которая стала 100% инвалидом, а выплата алиментов попросту оставит ее без средств к существованию? Из чего исходит суд, когда принимает решение по размеру алиментов, узнала „МК-Эстония“.

Любови сейчас 28 лет. Когда-то она была счастливой женой и мамой маленького сына, но пара решила разойтись. По ее словам, супруг решил, что сын должен жить именно с ним. Ну а вскоре случилось несчастье…

Прогноз был плохим

Шесть лет назад Любовь выпала из окна квартиры на седьмом этаже и стала инвалидом. 100-процентная нетрудоспособность, травма позвоночника, повреждение спинного мозга и самые страшные прогнозы.

„Врачи вообще ничего хорошего не обещали. Даже в диагнозе было написано: прогноз плохой, – вспоминает она. – Тем не менее правую ногу я восстановила, она двигается, я могу на нее опираться. А вот левая восстанавливаться не хочет, удар пришелся как раз на нее. Изначально мне говорили, что я буду только лежать. Но я могу передвигаться на ходунках и на костылях, пусть и на небольшие расстояния. Плюс мне требуется еще одна операция на пальцах. Они деформировались, и мне больно ходить, каждый шаг отдает болью. Два года уже жду звонка из Таллинна с информацией, когда мне назначат операцию, но очередь не двигается. Один раз, правда, меня уже положили в больницу, но из-за ранки операцию отменили. Теперь вот снова жду“.

Из-за инвалидности Любовь не может работать. Поддерживать материально ее тоже некому – мама женщины получает минимальную зарплату и помочь может только зеленью с огорода. Иными словами, все, на что может рассчитывать Любовь, по ее словам, – пособие по инвалидности, которое составляет 550 евро.

Однако и часть от этих денег она не видит из-за того, что бывший супруг подал на алименты.

„Когда мы расстались, он уже хотел получить полную опеку над сыном. А потом, когда я стала инвалидом, встал вопрос и о том, что я физически не смогу ухаживать за маленьким ребенком, прогноз-то был неутешительный. Через три года, когда я немного восстановилась, бывший муж подал на алименты. Изначально суд назначил 300 евро. При моем пособии на жизнь оставалось 250. Но вместе с адвокатом мы подали на уменьшение, и суд уменьшил алименты до 100 евро, – добавляет Любовь. – Один период были финансовые проблемы, я не платила, долг разделили на части, поэтому платила 130 евро, дальше – 100“.

Как принимает решение суд?

Любовь рассказывает, что хотела бы, чтобы сын жил с ней, но сейчас видится с ребенком по выходным, он проводит с ней по два-три дня. Женшина платит алименты и живет в муниципальном жилье. Остатка от ее пособия, по ее словам, хватает на самое основное, иногда Любовь получает продуктовую помощь от местного самоуправления Кохтла-Ярве. И хотя сумму алиментов удалось уменьшить, вопрос о том, из чего исходит суд при назначении конкретной цифры, остается открытым. Ведь прожить на 450 евро довольно сложно, а уж на 250 – и вовсе практически нереально.

„Когда суд устанавливает сумму алиментов, он исходит из потребностей ребенка и возможностей родителя, – комментирует присяжный адвокат Евгений Твердохлебов из Advokaadibüroo Vindex. – При этом в законе говорится, что родитель не обязан обеспечивать своему ребенку уровень жизни выше, чем у самого родителя“.

Сейчас, по словам присяжного адвоката, обычно суд взыскивает алименты в соответствии с той формулой, которая действует вот уже полтора года.

„Но если тот родитель, с кем живет ребенок, хочет, чтобы сумма алиментов была увеличена, он должен доказать, что потребности ребенка больше, а у другого родителя есть возможность больше платить, – поясняет Твердохлебов. – Суд не может полностью лишить плательщика алиментов средств к существованию“.

„Кроме того, если у ребенка и у самого есть средства, допустим, полученные по наследству, то в Законе сказано, что нужно его содержать за счет его собственных средств, а не за счет алиментов, – добавляет Евгений Твердохлебов. – Адвокат в делах об алиментах может сначала ознакомиться с тем, как обстоят дела с имущественным положением у ребенка, и уже после этого обсуждать потребность в алиментах“.

Наша справка

Ежемесячные алименты на ребенка, как правило, не могут быть менее половины минимальной заработной платы в месяц, установленной правительством. Суд может по уважительной причине взыскать алименты также в меньшей сумме, чем минимальная ставка.

Уважительной причиной может являться нетрудоспособность родителя или ситуация, когда у родителя есть другой ребенок, который при взыскании алиментов в размере минимальной суммы алиментов оказался бы менее обеспеченным в имущественном плане, чем ребенок, получающий алименты. Если материальное состояние родителя, воспитывающего ребенка, другого родителя или потребности ребенка меняются, то в суд можно подать исковое заявление об изменении размера алиментов.

Источник: eesti.ee

Как определяют размер алиментов?

С 1 апреля 2023 года базовая сумма составляет почти 250 евро. К базовой сумме прибавляется 3% от средней месячной зарплаты брутто в Эстонии за предыдущий год, опубликованной на сайте Департамента статистики.

Источник: Swedbank.

Размер пособия на трудоспособность

С 1 апреля 2023 года дневная ставка пособия на трудоспособность составляет 18,60 евро,

• при частичной нетрудоспособности начисляется 57% от дневной ставки (10,602 евро в день, в среднем 318,06 евро в месяц);

• в случае отсутствующей трудоспособности – 100 процентов от дневной ставки (18,60 евро в день, в среднем 558 евро в месяц).

Источник: Касса по безработице.

Пошаговая инструкция

Как подать ходатайство об оценке трудоспособности?

1. Обратитесь к семейному врачу и сообщите ему, что вы хотите подать ходатайство об оценке трудоспособности.

2. Убедитесь, что ваши медицинские данные внесены в медицинскую информационную систему digilugu и отражают состояние вашего здоровья. Важно, чтобы последняя запись в вашей цифровой медицинской карте была не старше шести месяцев. При необходимости данные о состоянии здоровья могут быть дополнены или семейный врач может направить вас для консультации к врачу-специалисту.

3. Посетив необходимых врачей, подайте ходатайство об оценке трудоспособности в Кассу по безработице. Вы можете заполнить ходатайство и подать его в отделении ведомства на месте или по телефону, где кейс-менеджер опросит вас и заполнит заявление. Вы также можете заполнить заявление самостоятельно на портале самообслуживания Кассы по безработице.

4. Дождитесь экспертного мнения. Оценку вашей трудоспособности проводит врач-эксперт, который не является работником Кассы по безработице. Он оценивает вашу трудоспособность на основании вашего ходатайства и данных о здоровье за последние 5 лет в информационной системе здравоохранения, при необходимости запросив дополнительную информацию у других врачей и специалистов, которые вами занимались. Решение об оценке трудоспособности должно вам прийти в течение 30 дней. Оно действительно до пяти лет, в особо тяжелых случаях – до пенсионного возраста по старости. Решение возможно опротестовать в течение 30 дней с момента его получения.

5. Проверяйте почтовый ящик, в случае положительного решения в течение двух недель вам должна прийти карточка с указанием статуса нетрудоспособности. Она необходима для того, чтобы подтвердить наличие у вас пониженной трудоспособности, и действует только при предъявлении вместе с документом, удостоверяющим личность. Прежде всего карточка может понадобиться для получения льгот, предоставляемых местными самоуправлениями и частными предприятиями.

Источник: Касса по безработице.

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