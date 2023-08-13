250 евро на жизнь: женщине-инвалиду изначально присудили алименты больше 50% от ее пособия

Любови сейчас 28 лет. Когда-то она была счастливой женой и мамой маленького сына, но пара решила разойтись. По ее словам, супруг решил, что сын должен жить именно с ним. Ну а вскоре случилось несчастье…

Прогноз был плохим

Шесть лет назад Любовь выпала из окна квартиры на седьмом этаже и стала инвалидом. 100-процентная нетрудоспособность, травма позвоночника, повреждение спинного мозга и самые страшные прогнозы.

„Врачи вообще ничего хорошего не обещали. Даже в диагнозе было написано: прогноз плохой, – вспоминает она. – Тем не менее правую ногу я восстановила, она двигается, я могу на нее опираться. А вот левая восстанавливаться не хочет, удар пришелся как раз на нее. Изначально мне говорили, что я буду только лежать. Но я могу передвигаться на ходунках и на костылях, пусть и на небольшие расстояния. Плюс мне требуется еще одна операция на пальцах. Они деформировались, и мне больно ходить, каждый шаг отдает болью. Два года уже жду звонка из Таллинна с информацией, когда мне назначат операцию, но очередь не двигается. Один раз, правда, меня уже положили в больницу, но из-за ранки операцию отменили. Теперь вот снова жду“.

Из-за инвалидности Любовь не может работать. Поддерживать материально ее тоже некому – мама женщины получает минимальную зарплату и помочь может только зеленью с огорода. Иными словами, все, на что может рассчитывать Любовь, по ее словам, – пособие по инвалидности, которое составляет 550 евро.

Однако и часть от этих денег она не видит из-за того, что бывший супруг подал на алименты.