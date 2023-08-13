Кошмар! Тренер избил конькобежку и отобрал у нее коньки

„Он выхватил коньки и начал избивать меня ими, ударил по голове и порезал руку“, — сказала спортсменка из Екатеринбурга, которая входит в состав региональной сборной по конькобежному спорту.



По словам сестры пострадавшей, пока тренер наносил удары, двое мужчин держали спортсменку, чтобы она не сопротивлялась. В итоге нападавший не только избил ее, но и забрал коньки, пишет РБК.



„Она поменяла тренера в связи с плохими результатами и ежедневным буллингом из-за веса. Он требовал вернуть коньки, которые стоят 150 тыс., но они возвращаются только в том случае, если спортсмен бросает спорт, а она спорт не бросала, плюс лезвия мы покупали самостоятельно за свой счет“, — рассказала сестра Епифановой.



Полиция проводит проверку инцидента. „Сегодня в 11 часов поступило сообщение, что тренер нанес телесные повреждения спортсменке Юлии Епифановой. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происходящего. Епифанова была доставлена в больницу“, — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.



Сам Кардаков заявил, что только защищался. „На тренировке я подошел к ней и забрал коньки. Она на меня накинулась, брызнула в лицо баллончиком два раза, я на один глаз вообще ослеп. И как я мог ее бить, если я вообще ничего не видел? Я только защищался“, — рассказал тренер.



Союз конькобежцев России проведет разбирательство по поводу инцидента с избиением Епифановой в Челябинске, рассказал „Матч ТВ“ глава организации Николай Гуляев. „Мы в курсе инцидента в Челябинске. Считаем неприемлемым также агрессивное поведение, будем разбираться в инциденте, чтобы виновные были наказаны и у всех было понимание — такое недопустимо вообще“, — заявил Гуляев.



Конфликт также прокомментировал руководитель ледового дворца в Челябинске Денис Лапотышкин. „Спортсмены не наши, они приехали к нам на сборы. Ситуация неприятная, мы — противники подобных инцидентов и стараемся не допускать их на территории дворца. С тренером будет проведена беседа, в противном случае ограничим вход. Это неспортивное поведение! Ледовый дворец — это храм спорта, и здесь люди должны заниматься, а не выяснять отношения“, — сказал Лапотышкин 74.ru.



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