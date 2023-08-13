Зимние виды
13.08.2023, 11:46

Фигуристка Алена Косторная вышла замуж

 
ФОТО: Instagram

Чемпионка Европы 2020 года Алена Косторная вышла замуж за своего партнера Георгия Куницу. Видео со свадебной церемонии 19-летняя фигуристка выложила в своем телеграм-канале.

На свадьбе в том числе присутствует олимпийская чемпионка Пекина Анна Щербакова, пишет РБК.

О том, что фигуристы встречаются, Косторная сообщила в феврале. В мае Куница сделал ей предложение.

Косторная — чемпионка Европы и победительница финала Гран-при в сезоне 2019/20 в одиночном катании. В марте прошлого года она второй раз ушла из группы Этери Тутберидзе.

В декабре прошлого года фигуристка впервые выступила в парном катании в шоу Евгения Плющенко. Вместе с Куницей они катались в образах Золушки и Принца.


В январе стало известно, что 19-летняя Косторная перешла тренироваться из одиночного в парное катание — от Елены Буяновой к Сергею Рослякову.

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