Фигуристка Алена Косторная вышла замуж

На свадьбе в том числе присутствует олимпийская чемпионка Пекина Анна Щербакова, пишет РБК.



О том, что фигуристы встречаются, Косторная сообщила в феврале. В мае Куница сделал ей предложение.



Косторная — чемпионка Европы и победительница финала Гран-при в сезоне 2019/20 в одиночном катании. В марте прошлого года она второй раз ушла из группы Этери Тутберидзе.



В декабре прошлого года фигуристка впервые выступила в парном катании в шоу Евгения Плющенко. Вместе с Куницей они катались в образах Золушки и Принца.