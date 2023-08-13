Фигуристка Алена Косторная вышла замуж
Чемпионка Европы 2020 года Алена Косторная вышла замуж за своего партнера Георгия Куницу. Видео со свадебной церемонии 19-летняя фигуристка выложила в своем телеграм-канале.
На свадьбе в том числе присутствует олимпийская чемпионка Пекина Анна Щербакова, пишет РБК.
О том, что фигуристы встречаются, Косторная сообщила в феврале. В мае Куница сделал ей предложение.
Косторная — чемпионка Европы и победительница финала Гран-при в сезоне 2019/20 в одиночном катании. В марте прошлого года она второй раз ушла из группы Этери Тутберидзе.
В декабре прошлого года фигуристка впервые выступила в парном катании в шоу Евгения Плющенко. Вместе с Куницей они катались в образах Золушки и Принца.
В январе стало известно, что 19-летняя Косторная перешла тренироваться из одиночного в парное катание — от Елены Буяновой к Сергею Рослякову.
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