В Ласнамяэ состоится последний парковый концерт этого лета

„Вот и подходит к концу серия парковых концертов, посвящённая юбилею района Ласнамяэ. Всего состоялось 8 концертов, для участия в которых мы постарались подобрать исполнителей на любой вкус. Серию концертов завершит известное трио „Романс“, творчество которого хорошо знакомо жителям Ласнамяэ и тепло принимается с давних времён“, – сообщила старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

В четверг, 24 августа, в шесть часов вечера управа района Ласнамяэ устраивает бесплатный парковый концерт в парке Тондилоо по адресу ул. Кивила, 23. На сцене выступит трио „Романс“.

Концерт продлится ориентировочно один час. Поскольку мероприятие пройдет на открытом воздухе, организаторы просят всех одеваться по погоде. При хорошей погоде управа района Ласнамяэ рекомендует слушателям взять с собой подходящие для сидения покрывала.

Репертуар трио „Романс“ состоит из известных народных песен и русских романсов, которые хорошо зарекомендовали себя у слушателей. В прошлом году коллектив выступил на нескольких крупных мероприятиях в Ласнамяэ. В состав ансамбля входят Алла Китас, Наталья Перевозчикова и Галина Тимонина.

В последнее время в районную управу поступает ряд обращений по поводу месторасположения парка Тондилоо, в которых жители сетуют на затруднения в поиске места проведения мероприятий.

Концерт трио „Романс“ состоится на центральной площадке парка Тондилоо, по адресу ул. Кивила, 23. Парк Тондилоо расположен на территории между Ласнамяэским домом здоровья и Таллиннской гимназией Куристику.



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