ВИДЕО | Роналду принес „Аль-Насру“ победу в финале арабской ЛЧ, но получил травму и покинул поле в слезах

В первом тайме преимуществом владел „Аль-Наср“, но голов забить не удалось. Счет в матче был открыт в начале второго тайма, когда на 51-й минуте бразилец Майкл вывел „Аль-Хиляль“ вперед.

На 71-й минуте красную карточку получил защитник „Ан-Насра“ Абдулела Аль-Амри и шансов на победу в финале стало намного меньше. Однако у Роналду были другие планы. Португалец сравнял счет уже на 74 минуте матча и перевел игру в дополнительное время.

„Аль-Хиляль“, игравший в большинстве, вышел в дополнительное время в качестве фаворита, но снова героем стала звезда португальского футбола. На 98-й минуте Роналду оформил дубль и принес своей команде победу.

Матч закончился печально для португальца. В, казалось бы, невинной ситуации Роналду повредил левое колено и не смог сам покинуть поле и его увезли на электрокаре.

При этом Роналду не сдержал эмоций и расплакался. Однако португальский футболист не отправился в подтрибунное помещение и остался на скамейке запасных вместе с партнерами.

В оставшиеся минуты голов больше забито не было. „Аль‑Наср“ впервые в своей истории выиграл арабскую ЛЧ, а Роналду, ставший героем матча, выиграл первый трофей с саудовским клубом.

38-летний Криштиану выиграл уже 30 трофеев на клубном уровне в пяти разных странах.

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