„Левадия“ сыграла вничью с „Харью“, забив на последних минутах матча

„Левадия“ заработала пенальти на девятой минуте матча, но просмотр VAR показал, что на Иоане Яковлеве сфолили за пределами штрафной площадки. У „Левадии“ было много моментов в первом тайме, но защита „Харью“ выстояла и на перерыв команды ушли при счете 0:0.

Второй тайм продолжился в том же ритме, но „Левадия“ не смогла распечатать ворота „Харью“. Футболисты „Харью“ оказались на пороге сенсации, когда на 81-й минуте Александр Иванюшин после контратаки отправил мяч в ворота „Левадии“. Марк Оливер Рооснупп спас „Левадию“ от сенсационного поражения, забив гол на 96-й минуте.

Конец игры получился особенно эмоциональным, в результате чего сначала судья удалил главного тренера „Левадии“ Курро Торреса, а потом и игрока „Харью“ Даниила Руденко (вторая желтая карточка). Когда прозвучал финальный свисток, счет был 1:1.

„Левадия“ набрала 53 очка в 23 турах. „Харью“ занимает последнее место в турнирной таблице с 15 очками.

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