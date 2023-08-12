ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (535-й день) | Атаки на Крымский мост, разбитый Су-30 в Калининградской области

Ночью в Крыму отбили атаку 20 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ. Позже днем в районе Керченского пролива ПВО сбили три ракеты . Из-за этого трижды за день приходилось останавливать движение по Крымскому мосту. Сам мост цел.

Мэр Саянска пришёл на День города в костюме Остапа Бендера. До этого он вышел из списков „ЕР“ и пожаловался на плохое финансирование от регионального правительства. В соцсетях тут же связали образ и скандал. В мэрии же сказали , что костюм главе города выбирать не приходится: он уже был царем и космонавтом.