Военный дневник
12.08.2023, 21:45

ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (535-й день) | Атаки на Крымский мост, разбитый Су-30 в Калининградской области

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Крым
Крым
ФОТО: Matti Aivar Lind

Читайте главные события вокруг войны России против Украины в нашем военном дневнике.

Ночью в Крыму отбили атаку 20 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ. Позже днем в районе Керченского пролива ПВО сбили три ракеты. Из-за этого трижды за день приходилось останавливать движение по Крымскому мосту. Сам мост цел.

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