ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (534-й день) | Атаки на Крымский мост, разбитый Су-30 в Калининградской области(3)
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Ночью в Крыму отбили атаку 20 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ. Позже днем в районе Керченского пролива ПВО сбили три ракеты. Из-за этого трижды за день приходилось останавливать движение по Крымскому мосту. Сам мост цел.
В новом учебнике истории для 5–9-х классов „пересмотрели“ определение слова „империя“, рассказал автор пособия.
В Калининградской области разбился военный Су-30. Экипаж самолета погиб.
Мэр Саянска пришёл на День города в костюме Остапа Бендера. До этого он вышел из списков „ЕР“ и пожаловался на плохое финансирование от регионального правительства. В соцсетях тут же связали образ и скандал. В мэрии же сказали, что костюм главе города выбирать не приходится: он уже был царем и космонавтом.
Российские пограничники и ФСБ проводят выборочные допросы россиян на границе, пишет „Холод“. Людям угрожают, отнимают электронные устройства, у них читают переписки.
Международные учения боевой группы НАТО стартуют 14 августа в Румынии на полигоне „Бабадаг“, сообщила пресс-служба министерства национальной обороны страны.