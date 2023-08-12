В Ласнамяэ пройдет бесплатный день батутов

„Составляя юбилейную программу, мы стремились к тому, чтобы приобщиться к ней могли все наши жители независимо от своего пола и возраст. Поэтому мы не могли обойти вниманием самых маленьких жителей района. Мы проведем день батутов в парке Тондилоо, где батуты будут работать для детей бесплатно в течение всего дня“, – сообщила старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.



В субботу, 26 августа, с 11.00 до 20.00 в парке Тондилоо по адресу Линнамяэ теэ, 28а пройдет традиционный день батутов. Парк Тондилоо расположен на территории между Ласнамяэским домом здоровья и Таллиннской гимназией Куристику.



Всего в этот день будет установлено шесть различных батутов для разных возрастных групп. Для обеспечения безопасности батуты имеют отдельные входы и выходы. За порядком и безопасностью в каждой батутной зоне будут следить два инструктора.



В связи с размерами батутов некоторые из них могут иметь возрастные ограничения. Также следует помнить о возможных очередях, поскольку отдельные батуты могут одновременно вмещать лишь определенное число детей.