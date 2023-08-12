12.08.2023, 16:31
В школе Пылвамаа обнаружена кишечная палочка. Старейшина волости: для паники нет причин(4)
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Предприятие Põlva Vesi обнаружило в трубах школы Вастсе-Куузе кишечную палочку, на своей интернет-странице фирма рекомендовала местным жителям кипятить воду перед употреблением. Волостной старейшина считает, что для паники нет причин.
Как стало известно сегодня утром, в водопроводной воде, которой снабжается поселок Вастсе-Куузе, обнаружена кишечная палочка, однако местное население об этом широко не оповестили. „Ситуация не из ряда вон выходящая. В пробе воды обнаружили кишечную палочку“, - сказал Delfi руководитель предприятия водоснабжения Põlva Vesi Кристо Кивисаар.