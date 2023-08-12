Крымский мост в дыму, движение перекрыто. Местные власти сообщают о дымовой завесе

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Телеграм-каналы сообщают о задымлении на мосту.

Пишут, что у Крымского моста работает ПВО. Позже т.н. „глава“ Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в районе Керченского пролива силами ПВО сбиты две ракеты, Крымский мост не поврежден. Советник главы Крыма Крючков уточняет причину дыма на мосту — специальными службами была поставлена дымовая завеса.