За рубежом
12.08.2023, 13:25

Крымский мост в дыму, движение перекрыто. Местные власти сообщают о дымовой завесе

 
Крымский мост
Крымский мост
ФОТО: Телеграм-канал Крымский вечер | Erakogu

В районе Крымского моста возникло задымление, сообщают очевидцы.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Телеграм-каналы сообщают о задымлении на мосту.

Пишут, что у Крымского моста работает ПВО. Позже т.н. „глава“ Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в районе Керченского пролива силами ПВО сбиты две ракеты, Крымский мост не поврежден. Советник главы Крыма Крючков уточняет причину дыма на мосту — специальными службами была поставлена дымовая завеса.

К Крымскому мосту направили катера береговой охраны. Очевидцы сообщают, что на мосту якобы упал пролет и поврежден небольшой корабль.

RusDelfi
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